Başkan Fadıloğlu'ndan Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu'ndan Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajı - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu'ndan Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajı

14 dakika önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Tarihimizdeki zaferler, vatan ve bağımsızlık söz konusu olunca milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır" ifadesine yer verdi.

Başkan Fadıloğlu'ndan Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Tarihimizdeki zaferler, vatan ve bağımsızlık söz konusu olunca milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır" ifadesine yer verdi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Türk ve dünya tarihinde unutulmaz bir iz bırakan ve bu vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü hep birlikte idrak ediyoruz. Tarihimizdeki zaferler, vatan ve bağımsızlık söz konusu olunca milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Çanakkale Savaşı, bunun en seçkin örneklerindendir. Çanakkale Zaferi, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde üstün bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da temel taşlarından biri olmuştur. Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşı'mız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi; vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Millet olarak neslimize karşı ve ülkemizin geleceğine yönelik en büyük görevimiz; bu coğrafyada bir asır önce nelerin yaşandığını, niçin ve nasıl bir istiklal mücadelesinin yapıldığını anlatmaktır. Bize düşen, Çanakkale'deki direniş ve diriliş ruhunu diri tutmak fikir ve sanatın, kültür ve hayatın her alanına yaymak ve gelecek kuşaklarımızı bu ruhla yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum." - GAZİANTEP

Şehitkamil, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:43 Kaynak: İHA
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