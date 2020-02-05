Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Dünya Kanser Günü dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara ve yetişkinlere moral verecek konuşmalar yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kanserin çözümsüz bir son olmadığını vurguladı. Azim ve inançla tekrar sağlıklı günlerin yaşanacağını dile getiren Başkan Fadıloğlu, hastalara 'geçmiş olsun' dileğini iletti. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi
THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:25:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]