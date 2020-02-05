Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti - Son Dakika

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Başkan Fadıloğlu'ndan hastalara moral ziyareti
6 saat önce
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Dünya Kanser Günü dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara ve yetişkinlere moral verecek konuşmalar yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kanserin çözümsüz bir son olmadığını vurguladı. Azim ve inançla tekrar sağlıklı günlerin yaşanacağını dile getiren Başkan Fadıloğlu, hastalara 'geçmiş olsun' dileğini iletti. - GAZİANTEP
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