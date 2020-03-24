Başkan Fadıloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı

6 saat önce

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu süreçte vatandaşlarımız, gerekli hassasiyeti göstererek zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaz ve sosyal mesafeyi koruyarak alınan tüm tedbir kararlarına uyarsa bu salgının...

Başkan Fadıloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu süreçte vatandaşlarımız, gerekli hassasiyeti göstererek zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaz ve sosyal mesafeyi koruyarak alınan tüm tedbir kararlarına uyarsa bu salgının ülkemizde yayılmasını engelleriz" dedi.


Şehitkamil'de bulunan tüm sosyal tesisler, camiler, spor tesisleri, aile merkezleri, havalimanı, polis merkezi amirlikleri, parklar, pazar yerleri, çöp konteynırları, yollar, kaldırımlar ve çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan tedbir kararlarına uyulması için denetim faaliyetleri yürütülüyor.


"Lütfen, evde kalalım"


Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Salgının başladığı ilk andan itibaren devletimiz, tedbirlerini sıkı tuttu ancak buna rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakalar görüldü. Devletimiz, tüm kurumları ile gerekli tedbirleri alıyor. Başta sağlık personelimiz olmak üzere ilgili birimler mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Bu süreçte vatandaşlarımız da gerekli hassasiyeti göstererek, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaz ve sosyal mesafeyi koruyarak alınan tüm tedbir kararlarına uyarsa bu salgının ülkemizde yayılmasını engelleriz. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan riskli guruptaki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Toplumumuzun, çocuklarımızın size çok ihtiyacı var. Gençler, lütfen sizler de bana bir şey olmaz, demeyin. Lütfen, tüm ülke olarak evde kalalım. Risk, almayalım. Bir de çeşitli medya mecralarında hemen her gün asılsız haberlere yer veriliyor. Sadece resmi kurumlarımızdan yapılacak açıklamaları dikkate alalım. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu kötü günleri en kısa sürede geride bırakacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:44 Kaynak: İHA

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