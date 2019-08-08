Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
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Başkan Fadıloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

59 dakika önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, "Mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Başkan Fadıloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, "Mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlarımız; kardeşliğimizi, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı arttırma günleridir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan Kurban Bayramı'nın anlamını çok iyi kavramalıyız. Bu bayramda, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmaktır. Bayramın coşku ve mutluluğu, insanlık ailesinin bütün üyeleriyle birlikte yaşanabilirse anlam kazanacaktır. Ne yazık ki bugün barış ve huzura hasret kalan İslam coğrafyasının sokaklarında kurban değil, Müslüman kanı akıyor. Ağır bir imtihandan geçiyoruz. Kardeşliğimizi bozmak isteyen eli kanlı terör örgütleri, birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alıyor. Milletimizin arasına fitne sokmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, her gün yeni bir oyun, senaryoyla karşımıza çıkıyor. Fitne tohumları ekilmeye çalışılan bu topraklar, dünyadaki tüm mazlumların son sığınağıdır.

Kurban Bayramı'nın en yakın zamanda güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum. Kucaklaşarak, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız. Aile büyüklerimizin hayır dualarını almalıyız. Evrelerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım. Bu duygularla kurbanlarımızın Allah katında makbul olmasını diliyorum. Huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Vatandaşlarımızla birlikte tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - GAZİANTEP
Kurban Bayramı, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:28 Kaynak: İHA
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