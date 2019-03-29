Başkan Fadıloğlu'ndan Seçmene Önemli Çağrı

Yapılacak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde seçmenlere önemli bir çağrıda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Demokrasimize sahip çıkmanın, geleceğimize sahip çıkmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Demokrasinin birleştirici gücünü kullanarak, demokrasiye çıkmak adına 31 Mart Pazar günü mutlaka sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız" dedi.

Yapılacak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, verilecek kararın ülkenin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti ve seçmenin mutlaka oyunu kullanması gerektiğini dile getirdi.

BİZİM İÇİN MİLLETİMİZİN TAKDİRİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR

Ülkenin bekası, istikrarı, birliği ve beraberliği için 31 Mart Yerel Seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

Demokrasimize sahip çıkmanın, geleceğimize sahip çıkmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Demokrasi; milli iradenin sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir. Demokrasi, milletimizin büyük bedeller ödeyerek, büyük mücadeleler ederek elde ettiği çok önemli bir kazanımdır. Millet, bayrak, vatan, devlet, ezan aşkıyla bağlı olduğumuz milletimize hizmet etmek, milletimize hizmetkar olmak için tüm gayretimizle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. 31 Mart günü yapılacak tercih, ülkemizin geleceği bekası, istikrarı, birliği ve beraberliği açısından çok büyük bir öneme sahiptir. 31 Mart günü belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarların seçimi yapılacak. Halkımız, kendisini 5 yıl boyunca yönetecek kişileri belirleyecek. Şuna yürekten inanıyorum ki 31 Mart günü tüm dünyaya çok güzel bir demokrasi örneği sergileyeceğiz. Bizim için milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. İnanıyorum ki vatandaşlarımız, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi desteklemekten yana tavır koyacaktır. Halkımız; ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları, yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, dış güçlerin başarısız oyunlarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini göz önünde bulundurarak en sağlıklı kararı verecektir. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak vatandaşlarımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi sandıklarda verecektir. Demokrasinin birleştirici gücünü kullanarak, demokrasiye çıkmak adına 31 Mart Pazar günü mutlaka sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız."