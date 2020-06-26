Başkan Fadıloğlu, öğrencilere 'başarı' diledi - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu, öğrencilere 'başarı' diledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı diledi.


Görev süresince öğrencilere sağladığı binlerce kişilik ders çalışılabilecek fiziki mekanların yanı sıra kaynak konusunda da çok büyük destek veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydetti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere başarı dileyen Başkan Fadıloğlu, açıklamasında öğrencilere önemli uyarılarda da bulundu. Fadıloğlu, "Sevgili öğrenciler, yarın önemli bir sınava gireceksiniz. Gireceğiniz sınav, yolun sonu değil. Önünüzde çok uzun bir yol var ve bizim de sizlere ihtiyacımız var. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bizler sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin en önemli teminatı olan siz gençlerimize güvenim tam. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki siz, elinizden gayreti gösterdiniz. Sevgili öğrenciler, YKS gibi önemli sınavlardan önce zihnimiz bizlere küçük oyunlar oynar, her şeyi unuttuğumuzu zannederiz. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beynimizin bize şakasıdır. Bu gece iyi dinlenin, uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken, geride kalan herşeyi unutarak sınava odaklanın. Emek ve gayret içerisinde uzun süren bir çalışma döneminden sonra gireceğiniz Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda hepinize stres ve kaygıdan uzak başarılı bir sınav diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:42 Kaynak: İHA

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