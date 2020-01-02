Başkan Fadıloğlu, projeleri sahada anlattı - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ilçedeki hizmetleri yerinde anlattı.



Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şehitkamil Belediyesi tarafından hizmete açılan alanları yerinde inceledi ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan bilgi aldı. Saha incelemesine AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ile Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Hayri Özkeçeci'de katıldı.



Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun makamında ziyareti ile başlayan program, Başkan Fadıloğlu tarafından hizmetleri anlatan sunumla devam etti. İlçe genelinde yürütülen hizmetlerin detaylarını içeren sunumun ardından saha incelemesi yapıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 118-119 Nolu Sosyal Tesis, Şehitkamil Sanat Merkezi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Bina ve Atölyeler, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Kompleksi ile Gıda Bankası'nda incelemelerde bulunuldu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, program boyunca gezilen alanlarla ilgili bilgi verdi, sorulan soruları yanıtladı.



" Türkiye'ye örnek olarak gösterilecek çalışmalardır"



Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, şunları söyledi:



"AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda Türkiye'deki bütün belediyelerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. Gerek arkadaşlarımızın mevcut durumlarının tespiti gerekse de önümüzdeki süreçle ilgili yapılan çalışmaları, planlamaları ve bu planlamalar konusunda Genel Merkez olarak 'nasıl katkı verebiliriz' konusunda belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda da bugün Şehitkamil Belediyemizi ziyaret ettik. Sayın Başkanımızdan çok ayrıntılı bir şekilde hem gelinen noktayı hem de önümüzdeki süreçle ilgili planlamaları kendilerinden dinledik. Şimdi ise Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız ile birlikte sahada yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Büyük bir memnuniyetle ifade edebilirim ki Allah'a hamd olsun AK Parti'nin gerek hizmet belediyeciliği, gerek sosyal belediyeciliği ve gerekse de gönül belediyeciliğinin tüm örneklerini Şehitkamil Belediyemizin yapmış olmasından çok büyük memnuniyet duyduk. Yerel yönetimler, vatandaşlarımızın birebir muhatap olduğu bir alandır ve genel anlamda da çalışmalarımıza etki eden bir alan. Bu anlamda elbette başarı bizim açımızdan son derece önemli. Şehitkamil Belediyemizin bu anlamda yapmış olduğu çalışmalar, Türkiye'ye örnek olarak gösterilecek çalışmalardır. Bu çalışmaları yerinde müşahede etmiş olduk. Önümüzdeki dönem ile ilgili 2023 hedeflerine yürürken, 31 Mart öncesi biz vatandaşımıza ne söz verdik, orada ne aşamadayız. Bunların uygulama alanlarını yerinde görmüş olmak da ta bizim açımızdan son derece önemli oldu. Ben Belediye Başkanımızın şahsında bütün kadrosunu tebrik ediyorum. Bize 31 Mart'ta bir kez daha destek olan, sahip çıkan ve yerelde yetkiyi bizlere veren bütün Şehitkamil olmak üzere tüm Gaziantepli vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum."



"Gönül belediyeciliği, vatandaşa dokunmak, bu demektir"



AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ise yaptığı değerlendirmede, "AK Parti Belediyeciliği ne demek, bunu sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu bizlere gösterdi. Gönül belediyeciliği, vatandaşa dokunmak, demektir. Rabbim, her zaman önünü açık etsin diyorum. Biz burada hizmet için varız, hizmet için ne gerekiyorsa el ele gönül gönüle hep beraber yapacağız. Ben, Rıdvan Başkanımızın nezdinde bütün Şehitkamil Belediyesi çalışanlarını kutluyorum" şeklinde konuştu.



"Amacımız, milletimize daha nitelikli hizmet üretebilmektir"



Daha iyi hizmet alanları üretme hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "AK Parti'nin kurumsal yapısının nasıl çalıştığını burada sizlerle birlikte hemşerilerimize izah etmekte fayda var. Bizler, belediye yönetimleri olarak göreve geldikten sonra Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bir rapor olarak sunuyoruz. Sunduktan sonra bunların gerçekleşmesiyle ilgili belirli süreçlerde Genel Merkezimiz bunları kontrol ediyor. Millete hizmet etme noktasında, milletimiz adına yapılan bir kontrol oluyor. Amacımız, milletimize daha nitelikli hizmet üretebilmektir. Nasıl ki AK Parti'nin aday belirleme süreçlerindeki kurumsal yapısı meydandaysa süreçlerin devamı noktasında da aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Burada bir bakanlığın, taşra teşkilatını kontrol etmesi nasılsa Genel Merkezimiz de yerel yönetimlerde sahadaki tüm belediye başkanlarımızın çalışmalarını, taahhütlerini yerine getirip getirmediklerini, hal ve gidişleri noktasındaki hangi noktada bulunduklarının tespiti açısından rutin bir çalışma gerçekleştiriyor. Sayın Milletvekilimizi misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte el ele gönül gönüle daha iyi hizmet alanları üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP