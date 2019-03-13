Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu, Sağlık Çalışanlarını Tebrik Etti

Başkan Fadıloğlu, Sağlık Çalışanlarını Tebrik Etti

50 dakika önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında karşılık beklemeden büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm sağlık çalışanlarını kutladı.

Başkan Fadıloğlu, Sağlık Çalışanlarını Tebrik Etti, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Sağlık çalışanlarının karşılık beklemeksizin büyük fedakarlıkla çalıştıklarına vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu mesajı paylaştı:

"İnsanların kaliteli, mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. İnsan sağlığının korunması, sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. İnsanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir hayat sağlamak için bütün zorluklara rağmen gece-gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getirmeye çalışıyorsunuz.

Karşınıza çıkan güçlükler, hiçbir zaman sizi yıldırmadı, yolunuzdan alıkoymadı. Bunu yaparken karşılık beklemeden, erdemli bir şekilde sadece mesleki sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz. Bu özveriniz, bizler için motivasyon kaynağı oluyor. Bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı görev anlayışı ve çalışma heyecanıyla hareket edeceğinizi biliyorum.

İnsanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle kutlarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:55 Kaynak: Bültenler

Şehitkamil, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
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