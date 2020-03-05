Başkan Fadıloğlu şampiyonlarla buluştu - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı ile U18 Kız Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda düzenlenen yer altyapı liglerini başarılı sonuçlarla tamamlayarak Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan bölge şampiyonalarında Gaziantep'i temsil etme hakkı elde ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyon sporcularla Bölge Şampiyonası öncesi bir araya geldi.



Basketbol altyapısında başarı geleneğini 2019-2020 sezonunda da sürdüren Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde, U18 Erkek Basketbol Takımı ile U18 Kız Basketbol Takımı, Bölge Şampiyonası vizesi aldı. Geçtiğimiz yıl il ve bölge şampiyonluklarının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Anadolu Şampiyonası'nda finale kadar yükselen yeşil-siyahlı dev adamlarda hedef, başarı grafiğini daha da yukarılara taşımak. Ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayan Şehitkamilli dev adamlar, Bölge Şampiyonası hazırlıklarına aralıksız devam ederken, potanın perileri ise 10- 14 Mart 2020 tarihleri arasında Kayseri ilinde düzenlenecek 4. Grup Bölge Şampiyonası'ndan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyon sporcular ile Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularla uzun süre sohbet etti. Toplantıya, Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hasan Oğuz da katıldı. Sporculara katılacakları şampiyonlarda başarı dileyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporculara olan güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.



Parke üzerinde basketbol akademisi, yaz ve kış dönemi basketbol spor okulu çalışmaları ve müsabık faaliyetlerle binlerce sporcuyu buluşturduklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, altyapılardan daha fazla sporcunun Gaziantep ve Türk basketboluna kazandırılması adına yürütülen çalışmaları arttırarak devam ettireceklerini ifade etti. Altyapı organizasyonunda uzun yıllardır Şehitkamil Belediye Spor Kulübü formasıyla sahadaki yerlerini alan basketbolcuların altyapı eğitimlerinin ardından kolejler ve profesyonel spor kulüplerinin altyapılarına uğurlandığının bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, bu durumun kendileri açısından gurur verici olduğunu söyledi.



"Gençlerimizin başarıları çok değerli"



Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı ile U18 Kız Basketbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda elde etmiş oldukları başarılı sonuçların çok değerli olduğuna işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basketbol takımlarının başarasında emeği geçenleri kutladı. Başkan Fadıloğlu, potada gelen şampiyonluğun ardından yaptığı değerlendirmede, "Basketbol sahalarında centilmence mücadele eden tüm çocuklarımızı, gençlerimizi yürekten kutluyorum. Liglerin düzenlenmesinde ve başarıyla sonuçlandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İhtisaslaştığımız tüm branşlarda olduğu gibi basketbol altyapısında da gençlerimizin başarıları bizim çok değerli. U18 kategorisinde hem erkek hem de kız takımlarımız, sezonun ilk etabını başarıyla tamamladılar. Bundan sonraki süreçte tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP