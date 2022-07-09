Kurban Bayramı dolayısıyla Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlerin mezarı başında dua eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şehit yakınlarıyla sohbet ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkan Fadıloğlu, şehitlik ziyareti - Son Dakika

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