Başkan Fadıloğlu, spor yatırım ve hizmetlerini anlattı - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye olarak yaptıkları spor yatırımlarını ve hizmetleri anlattı.

Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Fadıloğlu'nun konuşmasından önce belediyenin hizmetleri ve yatırımlarını anlatan bir sunum izlendi.

Ardından kürsüye gelen Fadıloğlu, yaptığı konuşmada göreve geldiğinden bu yana üzerinde durdukları konuların başında eğitim, spor, sanat ve kültürel etkinlikleri ön plana almanın geldiğini söyledi.

Kentin yüzde 50'sinin 18 yaşın altında olduğunu belirten Fadıloğlu, bu genç nüfusun eğitimiyle ilgili sanatsal ve sportif etkinlikleriyle alakalı mutlak surette çalışma yapmak gerektiğini kaydetti.

Vali Davut Gül'ün okullarda lisanslı sporcu çalışması ile ilgili büyük bir atağı olduğunu dile getiren Fadıloğlu, kendilerinin ise tüm belediyelerin içerisinde belki de en fazla lisanslı sporcuya sahip, 26 binin üzerinde lisanslı sporcusu olan bir spor kulübüne sahip olduklarını ifade etti.

Alleben 1 Yüzme Havuzu'nun Türkiye'de örnek gösterilen projelerden biri olduğunu aktaran Rıdvan Fadıloğlu, özellikle hayatta su ile tanışmamış çocukların su ile tanışmalarını, ondan sonra da Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Fadıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür gelinen noktada şu anda dünya şampiyonluklarımız var. Ondan sonra amacımız olimpiyatlar. Yakın tarihte de yeniden Balkan şampiyonasına giden, çok uluslu, yaklaşık 13 ülkenin katıldığı organizasyonlara giden sporcumuz var. Burada Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birer sporcu giderken Şehitkamil'den 2 sporcu gidiyor."

Alleben 1 Yüzme Havuzu'nun kısa kulvar olarak Türkiye'de birinci sırada olan bir tesis olduğunu belirten Fadıloğlu, federasyonun desteği ile de burada ulusal ve uluslararası müsabakalar yapıldığını aktardı.

En son 4 ülkenin katılımı ile uluslararası bir organizasyon yapıldığını dile getiren Fadıloğlu, burada iki sporcularının Avrupa üçüncülüğü ve ikinciliği aldığını anlattı.

Şehrin her noktasına eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Fadıloğlu, "Alleben 1 İbrahimli'de, Alleben 2 Yüzme Havuzu da Merveşehir'de. İkisinden yaklaşık 120 bin kişi faydalanmış durumda." dedi.

Fadıloğlu, belediye olarak yüzmede 365 gün tarama yaptıklarını, sporcuları alıp performans sporcusu olarak yetiştirip Türk sporuna kazandırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Alleben 1 Engelli Rehabilitasyon Merkezinde engelli çocukların yüzme yoluyla sağlığına kavuşması için çalışma yürütüldüğünü belirten Fadıloğlu, "Burada da bire bir eğitim gerekiyor. Çok daha fazla insana ulaşmak istiyoruz ama her bir hocanın bir öğrenci ile ilgilenmesi gerekiyor. Her sene 100 kişiye bu hizmeti vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Mahalle takımları ve semt sahaları hakkında da bilgi veren Fadıloğlu, şunları dile getirdi:

"Mahalle takımlarının devamını sağlamak için 4 semt sahamız var. Buralar 72 amatör kulübe hizmet veriyor. 4 noktada yıl boyunca futbol akademisi adı altında okula giden çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Ayrıca bu çocukların akademik başarılarını da takip ediyoruz. Eşgüdümlü olarak hem akademik başarıda, hem de sporda bir noktaya gelmelerini sağlıyoruz."

Fadıloğlu ayrıca 365 gün eğitim veren satranç eğitim merkezleri bulunduğunu, önemli günlerde 600-700 kişilik katılımlarla okullar arası yaş gruplarına göre turnuvalar yaptıklarını belirtti.