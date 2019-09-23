Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu yeni hizmet araçlarını inceledi
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Başkan Fadıloğlu yeni hizmet araçlarını inceledi

2 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şehitkamil Belediyesine hibe edilen yol süpürme araçlarını inceledi.

Başkan Fadıloğlu yeni hizmet araçlarını inceledi, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şehitkamil Belediyesine hibe edilen yol süpürme araçlarını inceledi. Başkan Fadıloğlu, "İnşallah bu yeni süpürme aracının devreye girmesiyle birlikte sokaklarımızda neredeyse 24 saat hizmet verecek şekilde mekanik olarak süpürme yapacağız" dedi.


Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetlerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe ettiği süpürme araçlarını inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni temizlik araçlarının hizmet kalitelerini arttıracaklarını vurguladı. Vatandaşa 24 saat esasına göre hizmet vereceklerini belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, desteklerinden ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.


"Kirletmemek en büyük temizliktir"


Yeni araçların devreye girmesiyle birlikte süpürme araçlarının 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'in şahsında tüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeline yürekten teşekkür ediyorum. 11 yıllık Belediye Başkanıyım, bu süre zarfı içerisinde bakanlıktan şimdiye kadar herhangi bir araç almamıştık. Sağ olsun Sayın Bakanımız, Gaziantep'e geldiklerinde ihtiyaçlarımızdan bahsedince en azından 'Benim de bir desteğim olsun' deyip Şehitkamil Belediyemize süpürme araçları hibe ettiler. Araçların işlemleri devam ediyor. En kısa sürede hizmete alacağız. Buradan hemşehrilerimle de şunu paylaşmak istiyorum. Son dönemde özellikle sokaklardaki süpürgecilerle ilgili olarak muhtarlarımızdan gelen talepler var. Bu çağda temizliği mekanik olarak araçlarla yapmamız gerektiğini biz defalarca dile getirmiştik. İnşallah bu yeni süpürme araçlarının devreye girmesiyle birlikte sokaklarımızda 24 saat hizmet verecek şekilde mekanik olarak süpürme yapacağız. Tabi bu işin en önemli noktası aslında kirletmemektir. Kirletmemek, en büyük temizliktir. Kirletmeden bu işi çözebilirsek bize daha az iş düşmüş olacak. Çünkü biz, milletin kaynağını kullanıyoruz. Bu araçların giderleri milletimizin cebinden çıkıyor. Bizim derdimiz, milletimize yük bindirmemek, onların üzerindeki yükü almak. İnşallah yeni araçlar sayesinde daha temiz bir Şehitkamil'i ve daha temiz bir Gaziantep'i milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Murat Kurum, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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