Başkan Fadıloğlu yılbaşında görevi başındaki polis ve askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıla dakikalar kala görevi başındaki polisleri ve askerleri ziyaret etti. Özverili çalışmalarından ötürü polislere ve askerlere teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, "2022 yılının tüm insanlığa; barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Şehitkamil ilçesinin farklı noktalarında görev başında yeni yılı karşılayan polislerin ve askerlerin mesai yaptığı noktaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, görevi başındaki polis ve askerlerin yeni yılın heyecanını paylaştı. Hiç beklemedikleri anda Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu karşılarında gören polisler ve askerler, kısa süreli şaşkınlık yaşadılar. Polisler ve askerlere tatlı ikram eden Başkan Fadıloğlu, polisler ve askerlerin yeni yılını iyi dileklerle birlikte kutladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretlere, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da eşlik etti.

Yeni yılın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Güvenlik noktasındaki polis ve asker kardeşlerimizin şahsında, tüm güvenlik güçlerinde görev yapan kardeşlerimize iyi nöbetler diliyorum. Umut ediyoruz ki 2022 yılı daha huzurlu gelir. 2022 yılının tüm insanlığa; barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm polis ve asker kardeşlerimize de yeni yılda başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP