Başkan Fadıloğlu, Ziyaretlerini Aralıksız Sürdürüyor

Ziyaretlerinde 31 Mart günün önemi anlatan Başkan Fadıloğlu, "Halkımız, çok önemli ve kritik bir tercihte bulunacak. Şuna çok inanıyorum ki birlik ve beraberliğimiz 31 Mart gününe yansıyacaktır" dedi.

Gündüz saatlerinde fabrika işçilerini ve esnafı ziyaret eden, akşam saatlerinde de mahalle ve aile ziyaretleriyle vatandaşla buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Güne 3 fabrikanın çalışanlarını ziyaret ederek başlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra Gazikent'te esnafı ziyaret etti. Tek tek dükkanları gezen ve esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, daha sonra Gazikent mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret ettiği her yerde yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, halka uzun uzun 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemini anlattı.

İNSANIMIZI MUTLU VE HUZURLU ETMEK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ

Yapılacak 31 Mart Yerel Seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son 17 yılda elde edilen kazanımların göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Halkın, istikrar ve büyümeyi destekleyeceğine inandığını aktaran Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Halkımız, çok önemli ve kritik bir tercihte bulunacak. Ülkemizin, özellikle de çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini yakından ilgilendiren bir tercihte bulunarak 31 Mart günü oy kullanacağız. 31 Mart günü sadece belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarların seçim günü olmayacak. İnanıyorum ki halkımız, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi desteklemekten yana tavır koyacaktır. Bizler de gün içerisinde yaptığımız ziyaretlerle vatandaşlarımıza; 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemini, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi anlatıyoruz. Elde edilen kazanımları anlatıyoruz. Halkımızla yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını konuşuyoruz. Milletimiz, bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda oldu. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak vatandaşlarımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir. Şuna çok inanıyorum ki birlik ve beraberliğimiz 31 Mart gününe yansıyacaktır. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak milletimize hizmet yolunda hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. İnsanımızın gönlüne dokunmayan hiçbir hizmetin kalıcı olmayacağını biliyoruz. Her kesimden ve her yaştan vatandaşımızı kucaklamayı sürdüreceğiz. Uyguladığımız projelerle yaşlılarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi her insanımızı mutlu ve huzurlu etmek için gayret göstereceğiz."