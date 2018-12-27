Başkan Fadıloğlu, Ziyaretleriyle Yetimleri Sevindiriyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kayaönü Mahallesi'nde 9 yıl önce eşini kaybeden ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Serpil Pıcak'ı evinde ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. İstek ve sıkıntılarını Başkan Fadıloğlu'na anlatan Serpil Pıcak, Şehitkamil Belediyesinin 'Merhamet Eli' projesinden memnun olduklarını dile getirdi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla çeşitli hediyeler verdi. Bir süre daha aile ile sohbet eden Başkan Fadıloğlu, daha sonra evden ayrıldı.

ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün Serpil hanımları ziyarete geldik. Ben öncelikle misafirperverliklerinden dolayı ailemize teşekkür ediyorum, bizleri evlerinde ağırladılar. İki tane aslan gibi çocuklarımızla beraberiz. Çocuklarımız şimdiden gelecekteki hedeflerini koymuşlar. Allah, hiçbir zaman emeklerini zayi etmesin. İnşallah dilediklerine kavuşurlar. Tabi biz her zaman şunu söylüyoruz, mutlak suretle akademik başarı önemli ama diğer taraftan iyi insan olmak her şeyin önündedir. Ne mutlu Nevzat evladımıza ki hem iyi insan olma yönünde emek veriyor hem de akademik çalışmalarında başarılı performans sergiliyor. Şimdiden koymuş olduğu hedef Hacettepe Tıp Fakültesi. İnşallah yolu açık olur. Biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki kendi istesin, emek versin. Kendi bir adım gelirse biz kendisine on adım geliriz. Ben kendisini şimdiden tebrik ediyorum, eğitim hayatında başarılar diliyorum. Bugün bizleri misafir ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALLAH, BAŞKANIMIZDAN VE EKİBİNDEN BİN KERE RAZI OLSUN

Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu evlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşayan evin büyük oğlu Nevzat Pıcak, "Başkanımıza evimizi ziyaret edip şereflendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah, kendisinden razı olsun. Başkanımızın açmış olduğu Yetim Koordinasyon Merkeziyle bizimle irtibata geçmeden önce çok zor günler geçiriyorduk, hiç dışarıya bile çıkmak istemiyorduk. Hiçbir sosyal ve kültürel yaşantımız yoktu. Şimdi ise bu merkez sayesinde dışarıyla iletişime geçtik, aktif olduk. Her türlü sosyal etkinliklere katıldık. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden bin kere razı olsun. Her şey için kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE HAYATIMIZ DEĞİŞTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Serpil Pıcak, "Bugün evimizi ziyaret eden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman başımızın üstünde yeri var. Başkanımızın her zaman bize destekleri oluyor. Merhamet Eli projesinden çocuklarım ve ben en iyi şekilde faydalanıyoruz. Çocuklarım orada eğitim alıyorlar, sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyorlar. Gerçekten Yetim Koordinasyon Merkezine gitmeden önce çok zor durumlar geçiriyorduk. Çocuklarımla birlikte Yetim Koordinasyon Merkezine gittikten sonra hayatımız değişti. Allah, hepsinden razı olsun. Başkanımıza bizlere böylesine anlamlı bir hizmeti gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.