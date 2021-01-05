Başkan Fadıloğlun'dan Kaymakam Mutlu'ya Ziyaret - Son Dakika

Ziyaret sonrası açıklama yapan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Kaymakamlığımızı ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu ziyaret ederek, kaymakamlık tarafından ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu ziyaret etti.

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