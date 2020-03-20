Başkan Faruk Özlü'den Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Faruk Özlü'den Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz - Son Dakika

Başkan Faruk Özlü'den Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Korona Virüs'e karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den destek geldi.

Başkan Faruk Özlü'den Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Korona Virüs'e karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den destek geldi. Sağlık çalışanları Düzce Belediyesi otobüslerine ücretsiz binebilecek. Ayrıca, belediyeye ait otoparklardan da ücretsiz yararlanabilecekler.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tedbirler alındı. Sağlık çalışanları için ise farklı farklı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan birisi de Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından alındı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları belediye otobüslerine ücretsiz binebilecek. Başkan Özlü: ' Korona virüs'e karşı fedekarca ve başarılı bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımız kimliklerini göstermek suretiyle Düzce Belediyesi Otobüsleri ile Düzce Belediyesi'ne ait otoparklarımızı ücretsiz olarak kullanabilecekler. Sağlık çalışanlarımız bizler için çalışıyor. İnşallah en kısa sürede normal düzene dönülecektir' dedi.


"Sağlık çalışanlarına moral vermek istedik"


Başkan Özlü: 'Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personellerine şükran borçluyuz, sağlık çalışanlarımızı gönülden alkışlıyoruz. Sizin çabanız ve tüm topluma destek ve şifa oluyor, iyi ki varsınız. Biz de Düzce Belediyesi olarak ailelerinize ve size moral vermek istedik. Koronavirüse karşı yoğun bir mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının yararlanabileceği hizmetle, sağlık personellerinin birinci derece yakınlarına özel (eş, anne, baba) olarak verilecek olan bu hizmet kapsamında Düzce Belediyesi'ne telefonla ulaşan sağlık personellerinin yapmış oldukları temel gıda alışverişlerini bulundukları yerden belediye görevlilerince alınıp, belediyemiz araçları ile evlerine teslim edilecek. Saat 10: 00 ile 13: 00 arasında 524 74 39 ve 0530 546 10 70 numaraları arayarak talepte bulunabilirler" dedi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:08 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak         
15:43
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak         
14:36
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı         
14:34
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:46:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Faruk Özlü'den Sağlık çalışanlarına otobüsler ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]