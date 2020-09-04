Başkan Faruk Özlü "Düzce bisiklet şehir olacak" - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Türkiye Belediye Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' ye 'Avrupa Hareketlilik Haftası' nedeniyle bisiklet hediye etti. Düzce'nin bisiklet şehri olacağını her fırsatta dile getiren Başkan Özlü, "Tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Özüm' e teşekkür ederek "Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle toplumumuzun tüm kesimilerini sporla buluşturmamız lazım. Bizim bisikleti yaygınlaştırma mecburiyetimiz var. Batıda görüyoruz, bisiklet temel ulaşım araçlarından biri. Ülke olarak Hollanda ve Almanya en iyi örnekleridir. Tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz. Düzce inşallah bisiklet şehri olacak" diye konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' nedeniyle ziyaret ettiği Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye bisiklet hediye etti. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Özüm, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, 2020 yılının temasının "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olduğunu söyledi. - DÜZCE