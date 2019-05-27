Başkan Faruk Özlü Düzcespor için kampanya başlattı
54 dakika önce
DÜZCE(İHA) – TFF 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'un transfer yasağının kalkması için başlatılan "Düzcespor'a destek ol, yaşadığın kentin takımına sahip çık" kampanyası başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:47 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – TFF
3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'un transfer yasağının kalkması için başlatılan "Düzcespor'a destek ol, yaşadığın kentin takımına sahip çık" kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Faruk Özlü
, 150 iş adamının Düzcespor'a 10 Bin TL vermesi durumunda transfer duvarının kalkacağını ve güçlü bir takım oluşturacaklarını ifade etti.
3. Ligde mücadele eden Düzcespor, federasyona olan borçlar nedeniyle transfer yasağı sürüyor. Bu durumu aşmak ve transfer yapabilmek için "Düzcespor'a destek ol, yaşadığın kentin takımına sahip çık" kampanyası başlatıldı.
Konu ile ilgili olarak Düzcespor Şıralık tesislerinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzcespor Yönetim Kurulu bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 150 iş adamının Düzcespor'a 10 bin TL vermesi durumunda transfer duvarının kalkacağını ve güçlü bir takım oluşturacaklarını ifade etti. Başkan Özlü ardından ilk 10 bin Liralık bağışı kendisi yaparak dekontunu basın mensupları ile paylaştı. - DÜZCE
Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı
Başakşehir'in Andrea Stramaccioni'yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi
Mbaye Diagne Şampiyonluk Kutlamalarına Neden Katılmadığını Açıkladı
Hasan Şaş PFDK'ya Sevk Edildi