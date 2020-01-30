Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti

6 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, belediye olarak yapılacak her türlü çalışmaya destek verileceğini söyledi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Düzce ziyaretinde talepleri değerlendirdiği Gençlik Merkezindeki ziyarette Başkan Özlü'ye eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, merkezin büyütülmesi ve değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Gençlik Merkezinde yapılacak değişiklikler ve çalışmalara destek verileceğini ifade eden Başkan Özlü "Gençlerimiz için önemli bir yerdeyiz. Onların yeteneklerini geliştirecekleri sosyal bir mekan olan Gençlik Merkezimizde bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu merkezin daha kullanışlı hale getirilmesi için belediye olarak gereken desteği göstereceğiz" dedi. - DÜZCE

Celal Kasapoğlu, Faruk Özlü, İsa Yazıcı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:13 Kaynak: İHA
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