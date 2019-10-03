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Başkan Faruk Özlü halkla iç içe

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü göreve başladığı günden itibaren başladığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor vatandaşın sorununu yerinde dinliyor.

Başkan Faruk Özlü halkla iç içe, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü göreve başladığı günden itibaren başladığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor vatandaşın sorununu yerinde dinliyor.


Düzceli vatandaşların talep ve şikayetlerini bizzat dinleyeceğini her fırsatta dile getiren Başkan Faruk Özlü başkanlık görevinin başlamasının ardından düzenlediği mahalle ziyaretlerini Şerefiye ve Azmimilli'de sürdürdü. İlk olarak Şerefiye Mahalle sakinleri ile muhtarlık hizmet binası bahçesinde bir araya gelen Başkan Özlü'ye, Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Dr. Cengiz Tuncer, Celal Kasapoğlu ve Okan Özkasap ile birim müdürleri ve bazı meclis üyeleri de eşlik etti. Yenilenen belediye kadrolarını tanıtarak konuşmasına başlayan Başkan Dr. Faruk Özlü "Söz verdiğimiz gibi mahalle ziyaretlerimizi kesintisiz şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya yalnız gelmedim, kadromuzu sizlere bizzat tanıtmak istedim. Belediyemizin kurumsal kimliğini sizler de öğrenin istiyorum" dedi.


Daha sonra ekibiyle birlikte Azmimilli Mahallesine geçen Başkan Özlü, burada da ilk olarak yenilenen belediye kadrolarından bahsederek "Sadece ben değil, başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz de buraya sizlerin taleplerini dinlemeye geldik. Hasbihal edelim, dileklerimizi paylaşalım. Mahallelerimizin her ihtiyacını karşılamak için hep birlikte elimizi taşın altına koyalım" ifadelerini kullandı. Toplantıda vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Özlü iletilen talepleri not almayı da ihmal etmedi. - DÜZCE

Faruk Özlü, Şerefiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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