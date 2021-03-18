Başkan Faruk Özlü İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Başkan Faruk Özlü İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

18.03.2021 18:40
Başkan Faruk Özlü İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İzmir'de Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve AK Parti İl başkanlığına ziyarette bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İzmir'de Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve AK Parti İl başkanlığına ziyarette bulundu.

Başkan Dr. Faruk Özlü, İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özlü ilk olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde bulundu. Sonrasında çeşitli temaslarda bulunan Özlü İzmir Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, arkadaşı Binali Kılıç ile birlikte İzmir Ticaret Borsası Yönetimi'ni ziyaret etti. İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi projesinin çalışma modeli ve güncel durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunup görüşlerini paylaştı.

Özlü "Ziyaretimiz boyunca bizleri ağırlayan herkese misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunar, başarılarının devamlarını dilerim" dedi. - DÜZCE

Başkan Faruk Özlü İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu
Başkan Faruk Özlü İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu
Başkan Faruk Özlü İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

Faruk Özlü, AK Parti, Ticaret, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Faruk Özlü İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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