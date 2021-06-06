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Başkan Fatih Çintimar: "Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz" - Son Dakika

Başkan Fatih Çintimar: "Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz"

06.06.2021 14:49

- Başkan Fatih Çintimar: "Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz" Türkiye'nin atletizm altyapısını Bursa oluşturuyor Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlarla ilgili basın açıklaması düzenleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bursa'nın, Türk atletizminin altyapısı...

- Başkan Fatih Çintimar: "Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz"

Türkiye'nin atletizm altyapısını Bursa oluşturuyor

BURSA - Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlarla ilgili basın açıklaması düzenleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bursa'nın, Türk atletizminin altyapısı niteliğinde olduğunu söyledi. Çintimar, bu sene Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda hedeflerinin de 40 kota olduğunu belirtti.

Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaşan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, hedeflerinin 40 kota ile olimpiyatlara katılabilmek olduğunu söyledi. Başkan Çintimar yaptığı açıklamada, "Olimpiyat kadromuzu bugün itibariyle TOHM merkezine aldık. Burada kamp yapacaklar, yarışmalara buradan gidip gelecekler. Önümüzdeki hafta Erzurum'da, sonrasında Sırbistan'da, Romanya'da ardından Bursa'da sezonu tamamlamak istiyoruz. Dezavantajımız şu; pandemiden dolayı sezonu çok geç açtık. Normalde çocuklarımızın 5'er 6'şar yarış koşması gerekiyorken, geçen hafta birer yarış koştular. Normalde 15 günde bir yarış koşmaları gerekiyorken, 5-6 güne daralttık. Çünkü zamanımız yok, tek yarış derecesi ile alınmıyor, 5 yarış ortalaması alınıyor. 5'te 5 iyi koşma şansınız olmayabilir, mecburen 6-7-8. yarışı koşmak zorunda olacaksınız. Bunun için şu an bütün ekibimle sahadayız. Evi görme şansımız yok, yöneticilerimiz, kurullarımız, hepsi aynı pozisyonda. Bütün gücümüzle şu an olimpiyatlarda, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiğimiz sözümüzü yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bakanımız destek ve katkıyla her yerde bizimle oldu, biz de bunun karşılığını verebilmek için gayret gösteriyoruz. Amaç 40 kota ile olimpiyatlara atletizm takımını götürebilmek ve madalyalar alabilmek. 40 kota ve madalya konusunda da tüm yüreğimizle inanarak bunu söylüyoruz sonuçta atletizm branşı; dün burada 5 bin metrede bir çocuğumuz rekor kırarak kazanacakken, koronavirüse yakalandığı için yarışamadı. Bunların hepsi negatif bir yön ama biz işlere pozitif yanından bakarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve 40 kota ile olimpiyatlara gitmek için hedefimize ulaşacağız. Orada da elimizden gelenin en iyisini yaparak başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Bursa'nın, Türk atletizminin altyapısı niteliğinde olduğuna değinen Başkan Çintimar, öncelikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Başkan Çintimar, "Gerçekten burada Büyükşehir Belediyemizin, Osmangazi Belediyemizin atletizme çok ciddi bir inancı ve katkısı var. Türkiye'de atletizmin altyapısı Bursa. Açık ara ilk sırada, bunu Bursa'da olduğum için söylemiyorum, matematiksel rakamlarla söylüyorum. Türkiye'nin altyapısına Bursa sahip, bunda da Büyükşehir Belediyemizin, Bursa Gençlik Spor ve İl Müdürlüğümüzün desteği var. Burası bizim evimiz gibi, buradaki personel de, buradaki atletizm camiası da sonuna kadar bizimle birlikte hareket ediyor. Bu anlamda bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum, Bursa'da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Fatih Çintimar: Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz
Başkan Fatih Çintimar: Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz
Başkan Fatih Çintimar: Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz
Başkan Fatih Çintimar: Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz

Fatih Çintimar, Atletizm, Tokyo, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Fatih Çintimar: 'Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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