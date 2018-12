Başkan Fatih Taşpınar, Görevine Başladı

Eğitim-Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy 'un sağlık sorunları nedeniyle bıraktığı Şube Başkanlığı görevine getirilen Fatih Taşpınar yeni görevine başladı. Uzun süredir sendika yönetiminde hizmet veren Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, "Misyonumuzdan sapmadan 26 yıldır hak, emek ve özgürlükler için alın ve akıl teri döküyoruz. Bu manada 'önce insan' anlayışıyla sendikacılık yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.Eğitim Bir-Sen Ailesi'ne katıldığı günden beri önce üye, sonra okul temsilciliğinden başlayıp ilçe yönetim kurulu başkanlığı yanında dört yıldır sürdürdüğü başkan vekilliği görevinde asla mevki-makam ya da dünyalık peşinde koşmadıklarını belirten Taşpınar, "Asli görevimiz olan öğretmenliği mertebelerin en yücesi olarak görüp hala bir öğretmen olarak bu 'mukaddes dava'da yürümeye gayret etmekteyiz. Kim olduğumuzu ve nerede bulunduğumuzun farkındayız. Bu noktadan hareketle kökü insanımızın kültür, inanç ve irfan dünyasına dayanan, İdealleri olan, medeniyet değerleri doğrultusunda çalışan, aynı zamanda gücünü ve birikimini teşkilatlarından alan, sorun çözen, elde etiği kazanımların kıymetini bilen bir teşkilatın ferdi olmaktan her zaman iftihar ettik. Mazlum ve mağdur İslam coğrafyasının sesi olan Eğitim-Bir-Sen Ailesi olarak, kuruluş felsefemizden, vizyon ve misyonumuzdan sapmadan 26 yıldır hak, emek ve özgürlükler için alın ve akıl teri döküyoruz. Bu manada 'önce insan' anlayışıyla sendikacılık yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye 'nin her zaman zor dönemlerinde diri ve iri durmasını sağlayan, onu yıkılmaz kılan Horasan harcı diyebileceğimiz Memur-Sen harcıdır" diyerek açıklamalarına devam eden Eğitim-Bir-Sen Aydın Şube'sinin yeni Başkanı Fatih Taşpınar, "Darbeyle, şantajla, her türlü hile ve oyunlarla Millet olma şuurumuzu bozamadığı için, kenetlenen omuzları ayıramadığı içindir ki en son ekonomik savaşları deneyip bizi açlıkla dağıtacağını sanan mihraklara karşı daha kararlı, daha kucaklayıcı, daha kuşatıcı ve kardeşliğimizi baş tacı edinen bu yüksek duygu ve inançla davamızı sürdürmeliyiz. Bu ideale, ancak inançları, tasaları,kıvançları, kederleri bir olan insanlar ulaşabilir. Zaten Millet, böyle bir birliktelik demektir. Cumhuriyetin kurucu ruhu böyleydi. 15 Temmuz'da kanlı bir darbeyle ülkemizi işgal etmek isteyen ihanet odaklarına karşı yeni bir istiklal direnişi, milli mücadele yıllarındaki aynı ruhun canlandırılmasıyla kazanıldı. Bu ruh özenle korunup yaşatılmalıdır. Toplumu tepki vermeye, harekete geçmeye ve haklarını aramaya çağıran kurucumuz Mehmet Akif İnan hocamıza; bin beş yüz yıllık medeniyetimizin havzasından beslenmiş bugünün duruşu, ufku, misyonu ve vizyonuyla Eğitim Bir Sen 'i Türkiye'nin en saygın ve en büyük sivil toplum kuruluşu haline getirenlere selam ve hürmet ederiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN