Başkan Fatma Şahin, 19 Mayıs mesaj yayımladı - Son Dakika

Başkan Fatma Şahin, 19 Mayıs mesaj yayımladı

18.05.2021 10:15
Başkan Fatma Şahin, 19 Mayıs mesaj yayımladı, System.String[]

Şahin, mesajında, O gün Samsun'dan yayılan ateşin, bütün memleketi sarardığını, yüreği istiklâl aşkı ile çarpan her bir vatan evladının aşkla, inançla, ümitle bu kutlu mücadelenin bir neferi olduğunu belirtti.

Başkan Şahin, 19 Mayıs 1919'da milletimizin umudu olarak Samsun'da başlatılan İstiklal Mücadelemizin 102'inci yıl dönümünü idrak ederken, aziz milletimizin her bir ferdinin, bu vatanın bizlere şanlı ecdadımızın bir emaneti olduğunun şuuru içinde olduğunu vurguladı ve mesajına şöyle devam etti;

"Bu millet, bir asrı aşkın bir zaman boyunca iftiharla taşıdığı aziz emaneti layıkıyla geleceğe taşımak noktasında bugün her zaman olduğundan daha da kararlı ve azimlidir. Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur. Gururla söyleyebilirim ki, bir asır önce yorgun bir memleketi ayağa kaldıran o ruh, bugün hâlâ canlıdır, hâlâ ayaktadır.

Biliyoruz ki; bir toplumda genç nesiller geçmişinden habersiz, temel değerlerine ve geleneklerine yabancı yetişirse, o ülke kendine sağlam bir gelecek inşa edemez.

Bizler adaleti, hakkaniyeti ve merhameti esas alan, her insanın hukukunu gözeten,büyük medeniyetler kurmuş, insanlığa örnek şahsiyetler yetiştirmiş bir geleneğin takipçileriyiz. Bizler tarihe yön vermiş muhteşem bir geleneğin varisleriyiz. Geçmişten aldığımız bu zengin insanlık mirasını geleceğe taşıma mesuliyetini omuzlarımızda hissediyor, gençlerimizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamanın gayretiyle çalışıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden yollara düşen ve canı pahasına istiklâli savunan ecdadımız, bugün de aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşıma gayreti gösteren gençlerimize ilham olmuştur.

Sizlerin, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olduğunuzda özveriyle çalışmaya ve ülkemizi daha parlak yarınlara taşımaya hazır olmalısınız. Bu yolda sizlere, inanıyor ve güveniyoruz.

Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

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Başkan Fatma Şahin, 19 Mayıs mesaj yayımladı

19 Mayıs 1919, Samsun, Milli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Fatma Şahin, 19 Mayıs mesaj yayımladı - Son Dakika


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