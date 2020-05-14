Başkan Fatma Şahin'den Ulaştırma Bakanı'na PTT ricası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Fatma Şahin'den Ulaştırma Bakanı'na PTT ricası - Son Dakika

Başkan Fatma Şahin'den Ulaştırma Bakanı'na PTT ricası

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans aracılığıyla görüştü.

Başkan Fatma Şahin'den Ulaştırma Bakanı'na PTT ricası, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans aracılığıyla görüştü. Toplantıda il sınırları içinde devam eden yol çalışmaları değerlendirilirken Başkan Şahin, Bakan Karaismailoğlu'ndan şehirde bulunan PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin ulaşım ağlarının genişletilmesi, yapılacak yeni projeler ve son olarak toplu taşımada metro inşaatının başlaması konusunda, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin katılımıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Şahin, devam eden yatırımlar için Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür etti, şehirde başlatılması gereken çalışmalar hakkında isteklerde bulundu. Türkiye gündeminde geniş yer bulan yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını'na karşı verilen ulusal mücadelede alınan tedbirlerle beraber yaşanan PTT şubelerinin yarısının kapanmasıyla oluşan yoğunluklardan dolayı Bakan Adil Karaismailoğlu'na ricada bulunan Başkan Fatma Şahin, belediye ekiplerinin aldığı önlemler ve tedbirlerin yetmediğini belirterek çözüm için talepte bulundu. Bu konuda çalışmalarını sürdürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, tedbirlerin sıklaşması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vatandaşların maaşlarının evlere götürülmesine rağmen şubelerdeki yoğunluğun giderilmediğini ifade etti. Bunun için de gerekli önlemlerin alınacağının altını çizdi. Şehirde planlanan metro çalışması hakkında konuşan Şahin, ön çalışmaların tamamlandığını belirtti, kısa bir süre içerisinde temel atarak başlanılabileceğini söyledi.


Köprülü kavşak çalışmaları


Başkan Şahin, kentte köprülü kavşak çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtirken, çevre yolu bağlantısı özelliğiyle büyük önem taşıyacak Yamaçtepe Köprülü Kavşağı hakkında müjdeyi verdi. Bayram sonrası inşaat çalışmaların en kısa başlayacağını söyledi. Katılımcılar, il sınırları içerisinde tespit edilen yol aksaklıkları bildirirken, Amanos Tüneli Projesi, Yavuzeli İlçesi'ndeki Tarihi Akdeğirmen Köprüsü, Gaziantep Havalimanı inşaatı, Gaziantep hızlı tren çalışmaları, şehirler arası yapılan yol çalışmaları hakkında görüş belirttiler.


"Kenti yatırım şehrine dönüştürdük"


Telekonferansta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, valilik koordinasyonunda güçlü bir "Gaziantep Modeli" oluşturulduğunu belirterek: "'Sen ben yok biz varız' diyoruz ve bu kent için ne yapılacaksa bütün gücümüzü birleştiriyoruz. Bu bakımdan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın her bir ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü şehri bir şantiyeye bir yatırım alanına dönüştürdük. Coğrafyamız çok zor ve sürekli göçün içindeyiz. Şu anda Gaziantep'te teknik verilerine bakılınca Bursa ve Konya ile kıyaslandığında metrekareye düşen sayısı bakımından onlardan çok yüksek durumdayız. Bu yüzden biz metroyla ilgili çalışmalar yapıp, 'Ulaşım Master Planı' hazırladık ve sizin bakanlığınıza onaylattık. Projenin geçmesi için çok güçlü bir teknik altyapı gerekiyordu. Metro için bütün ön çalışmalar tamamlandı. Artık ekiplerimiz ortak çalışarak bir temel atımına geçip başlamak istiyoruz. GAZİRAY ile zaten büyük bir altyapı hazırlandı. Köprülü kavşaklarda çok seri ve güçlü çalıştık. Büyümeyle beraber şehirde esnaf sıkışmalar yaşıyor. Fıstıkçı, nakliyeci gibi esnaf gruplarını bütün altyapısını büyükşehir yapacak şehirde 2 milyon metrekarelik bir alana taşıyoruz. Bu alanın İmar Master Planı'na göre bize düşen bütün altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. BÜSEM olarak adlandırdığımız bu yerin Nizip yolu ile bağlantısının güçlü bir şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:03 Kaynak: İHA


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