Başkan Fatma Şahin kiraz bahçelerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Fatma Şahin kiraz bahçelerini ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi kenti Gaziantep'in göstergeleri arasında bulunan kiraz ağaçlarının bulunduğu Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Fatma Şahin kiraz bahçelerini ziyaret etti, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi kenti Gaziantep'in göstergeleri arasında bulunan kiraz ağaçlarının bulunduğu Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Şahin, bilim insanlarının "salgından korunmak için kiraz tüketin" uyarısını hatırlatarak bağışıklığı güçlendirme konusunda kirazın önemine dikkat çekti.


Yeni tip Corona Virüs (COVID-19) nedeniyle ilçe ziyaretlerine bir süreliğine ara veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın tehdidinin alınan koruyucu önleyici tedbirler sayesinde azalmasıyla yeni normal süreçte ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden sürdürdü. Başkan Şahin'in bu seferki durağı ise kiraz bahçelerinin bulunduğu Yığınlı Mahallesi oldu. Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız ile kiraz bahçelerini yerinde gören Şahin, üretim konusunda bilgi alarak, daha önce soğuk hava deposu ve entegre tesisi oluşturulurken destek verilen bölgeye 460 ton gübre yardımının yapıldığının müjdesini de verdi.


"Bereketli hilali çiftçinin ekonomisi için kullanmalıyız"


Kiraz bahçeleri için yaptığı ziyarette konuşan Başkan Şahin, Gaziantep'in her bölgesinde ayrı bir güzelliğin olduğunu belirterek, "Bağışıklık sistemi için özel ürünlerimiz mevcut. Pandemiden sonra gıda güvenliği çok daha önemli bir hale geldi. Büyük devletin tanımı değişti. Büyük devlet, yeni dönemde gıda güvenliğini sağlayan, tedarik zincirini elinde bulunduran devlet anlamına geliyor. Biz bereketli hilalin ortasındayız. Bu toprak, su ve güneş damak lezzetini güçlendiren en büyük etmenlerdir. Bize düşen şey Büyükşehir Belediyesi olarak destekleri tarım bakanlığından beklemeden kendi ilgili birimimizle gerçekleştirmek. Her bölgede ayrı ürünümüz var. Araban'ın samsağı, Nizip'in fıstığı ve zeytini, Oğuzeli'nin narı öne çıkıyor. Bu bölgemizde de kiraz önemli. Kiraz hem metobalizmayı hızlandırıyor hem de büyük bir bağışıklık sistemi var. Pandemiden korunmak için bilim insanları daha fazla kiraz tüketilmesini istiyor. O yüzden üretimi artırmalıyız. Böylelikle çiftçi rahatlayacak. Pazar gittikçe artıyor. Bereketli hilali çiftçinin ekonomisi için kullanmamız gerekiyor. Her bölgemizin güzel ürünlerini korumak ve çoğaltmak amacıyla çalışmalarımızı ve desteğimizi artıracağız" dedi.


"Bu sene kiraz hasadı 2 bin tonu geçecek"


Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, Geçen sene 750 tonun üzerinde kiraz hasadının olduğunu anımsatarak şunları aktardı: "Bu sene kiraz hasadımız 2 bin tonu geçecek. Kiraz ağaçları geçtiğimiz yıllara göre azalma gösteriyordu. Bu sene ağaç sayımızda da bir artış oldu. Yetiştirdiğimiz kirazın kalitesi, fiyat bandına da yansıyor. Dolayısıyla bu da şehrimiz için önemli bir kazanç haline geliyor. Başkan Fatma Şahin, sürekli olarak bizi destekliyor. Hedefimiz her geçen yıl üstüne katarak üretim kapasitemizi yükseltmek." - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Fatma Şahin kiraz bahçelerini ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

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