Başkan Fatma Şahin vefa destek grubu çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Fatma Şahin vefa destek grubu çalışanlarıyla bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını ziyaret etti.

Başkan Fatma Şahin vefa destek grubu çalışanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Şahin, çalışanlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Şahin, Gaziantep modeli ile Ramazan Ayı'na kadar gıda desteği isteyip de almamış hiç kimsenin kalmayacağını söyledi.


Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı ülke genelinde verilen mücadele devam ederken İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları, kapsamını genişleterek çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yoğun bir şekilde çalışan vefa destek grubu ekiplerini, malzeme deporusunda ziyaret etti. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi vefa sosyal destek grubu ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Fatma Şahin, yaptıkları çalışmalarda ise başarı temennisinde bulundu. Kentte 200 bin aileye ulaşıldığını vurgulayan Başkan Şahin, Ramazan Bayramı'na kadar şehirde destek verilmemiş kimsenin kalmayacağını belirtti. Öte yandan destek ekiplerine sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.


"Kimse fazladan yardım alamayacak"


Başkan Fatma Şahin, Gaziantep modelinin korona virüs ile mücadele ve vatandaşların ihtiyaçları konusunda da oluştuğunu hatırlatarak, bu modelin birlik, beraberlik ve dayanışma modeli olduğunu kaydetti. Şahin, "Burada da valimizin himayesinde kurumlarla dayanışma içindeyiz. Öyle bir sistem kurduk ki, Vefa Destek Grubları ve valiliğimizle beraber bir yazılım donanım altyapısını tamamladık. Her vatandaşın aldığı yardımı TC kimlik numarasını girdiğimizde görebiliyoruz. Yani vatandaş desteklerden fazdan yararlanmışsa tespit edilebiliyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımız başvurdu. Biz bir yazılım donanım altyapısı oluşturduk. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan yazılım altyapısında vatandaşımızın kimlik numarasını girdiğimizde hangi yardımı almış net bir şekilde görüyoruz. Hiç yardım almamış hemşerilerimize öncelik vereceğiz çünkü bazen mükerrerlik oluyor. Bazı vatandaşlar birçok ilçe ve kuruma ayrı ayrı başvuru yapıyor biz bu sistemle bunu engelliyoruz. 153'e gelen bütün talepleri valiliğimizin koordinasyonunda vefa destek gruplarına verdiğimiz lojistik destekle karşıladık. Sonra 153 gelen bütün talepleri topladık. Bayrama girerken koca bir yardım ordumuzla günlük gelen talebi günlük ulaştırılıyor. Bayram kadar bu şehirde destek almamış hiçbir vatandaş kalmayacak. Sosyal devlet anlayışı budur, Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz anlayışımız budur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Vefa Sosyal Destek Grubu, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Fatma Şahin vefa destek grubu çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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