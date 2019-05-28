Son Dakika Haberleri: Başkan Fatma Şahin, yuvalama yaptı
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Başkan Fatma Şahin, yuvalama yaptı

3 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Onur Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı hazırlığı yapan mahalleli kadınlarla birlikte yuvalama yaptı.

Başkan Fatma Şahin, yuvalama yaptı, System.String[]

Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün simgesi olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında, vatandaşların gönlüne dokunmak, onlarla gönül bağı kurmak ve sorunları yerinde dinlemek amacıyla ekibiyle, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Başkan Fatma Şahin, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

74030 Nolu Cadde'de Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmesi, geleneksel Gaziantep yemeği olan yuvalama yemeğini hazırlayan Güzel Canbolat ve komşularıyla karşılaştı.

Kadınlarla beraber yuvalama yapan Başkan Şahin, çocukluğunun komşularla yuvalama yuvarlayarak geçtiğini belirtti.

2012 yılında vefat eden annesi Perihan Kıymık ile anılarının tazelendiğini söyleyen başkan Şahin, bir süre yuvalama yaptı, kadınlarla sohbet etti.

Onur Mahallesi 74030 ve 74045 Nolu Cadde'de incelemede bulunan Şahin, esnafla konuştu, şikâyetlerini dinledi. Yeni seçilen Onur Mahallesi muhtarı Sami Hızal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan başkan Fatma Şahin, muhtarlık önünde kendisini bekleyen mahallelilerle tek tek ilgilendi.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
Ramazan Bayramı, Gaziantep, Fatma Şahin, Güncel
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