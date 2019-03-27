Başkan Fatma Toru, Konya Basını İle Buluştu

"KONYA BASININI, MERAM AİLESİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRDÜK"

"BİZ SİYASETİ, DAĞINA TAŞINA AŞIK OLDUĞUMUZ BU ŞEHRE HİZMET ETME ARACI BİLDİK"

5 yıllık süreçte Meram'ın yakaladığı büyük gelişmede medyanın da büyük payı olduğunu hatırlatan ve bu destekten dolayı Konya Basınına teşekküreden Başkan Fatma Toru, "Biz basınımızı Meram Ailesinin bir parçası olarak gördük. Çünkü dağına taşına aşık olduğumuz bu şehre hizmet yolunda yürürken, Konya Basını hep yanımızda oldu" diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya'da yayın yapan gazete ve tv kanallarının sahipleri, Genel Yayın Yönetmenleri, Yazı İşleri Müdürleri ve Ulusal Gazete ve Tv Kanallarının Temsilcileri ile buluştu. Sıcak bir ortamda geçen toplantıda beş yıllık süreç içinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Fatma Toru, Meram'ın yakaladığı ivmede en çok katkısı olan kesimlerden birinin de 'Medya Sektörü' olduğunun altını çizdi.

"SEÇİM YASAKLARININ SON GÜNÜNDE BİLE MERAM'A YENİ ESERLER KAZANDIRMA DERDİNDE OLDUK"

"Cenab-ı Hak 2014 yılından bu yana bana Konya'nın en güzel ilçesine hizmet etmek gibi şerefli bir görevi nasip etti" diye konuşan Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu görevle beni onurlandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye ve bütün Meramlılara teşekkür ediyorum. Türk siyasi hayatının belkide en zor süreci idi bu yıllar. 6 seçim üst üste yaşadık. Terör saldırıları ve darbe girişimlerine sahne oldu ve bunlarla yıldırılmak istendik. Son olarakta ekonomik saldırıya maruz kaldık. Ancak milletimizle birlikte tüm bu saldırıların üstesinden başarıyla geldik. Çünkü bu topraklar bin yıldır bu tür saldırılara muhatap oluyor. Bizde tüm Meramlıların desteği ile bu saldırıların üstesinden gelerek önemli yatırımların ve projelerin altına imza attık. Seçim yasaklarının son gününde bile olsa Meram'a yeni eserler kazandırmanın peşinde olduk. Her kesimden insana ulaşmaya onlara dokunmaya gayret gösterdik. Yüce milletimize hizmet etmeye bundan sonrada aynı aşk ve şevkle devam edeceğiz. "

"HİÇBİR ŞAİBEYE BULAŞMADAN GÜZEL BİR İZ BIRAKTIK"

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüklediği misyonla hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Fatma Toru, bu misyonla Meram'da birçok ilki hayata geçirdiklerini belirtti. Bu güçle Meram'ın geleceğini kurtaracak çalışmaların altına imza attıklarını söyleyen Başkan Toru, "Biz siyaseti, dağına taşına aşık olduğumuz bu şehre hizmet etme aracı olarak gördük. Duruşumuz hep bu yönde oldu. Meram da 'İmar Siyaseti' izledik. Birçok yönümüzle tüm Türkiye'de konuşulur hale geldik. Hiçbir şaibeye bulaşmadan güzel bir iz bıraktık. İnsanız. Hatalarımızda oldu elbet. Ancak şu bir gerçek ki çok işin olduğu yerde hata olur. Biz Meram'da hizmet adına tek bir saniye kaybetmemeye çalıştık. Meram'ın beklentilerini yükselttik. Ancak bu bir bayrak yarışıdır. Görevi devralacak arkadaşımız bu başarıyı daha ileriye taşıyacaktır elbet. Bu nedenle bu bir veda değil bir fatihadır" diye konuştu.

"KONYA BASININI, MERAM AİLESİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRDÜK"

5 yıllık süre zarfında hizmet aşklarından hiçbir şey kaymetmeden icraatlarını gerçekleştirdiklerini ve Meram'ın bunu fazlasıyla hakettiğini kaydeden Başkan Toru, "Bu başarıların altında Meram'a gönül veren herkesin imzasının olduğunu kaydeden Başkan Fatma Toru, "Muhtarlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, ekip arkadaşlarımız ve tabi ki siz değerli Basın Mensuplarımızında bu başarıların altında imzaları var. Yakaladığımız başarıda basınımızın payı büyüktür.Basınla ilişkilerimiz adaylığımız açıklandığı günden bu yana hep en üst seviyede oldu. Çok iyi bir dialog yürüttük. Bunda basınımızın nezaket sahibi olmasının büyük payı var. Konya basını donanımlı ve kaliteli isimlerden oluşuyor. Bu özelliği ile tüm Türkiye'ye örnek. Sizin herbirinizi biz, Meram Ailesinin bir parçası olarak gördük. Meram'ın ihya ve inşasında büyük payı olan siz değerli basın mensuplarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Toplantının sonunda beş yıllık süreci değerlendirmek üzere alan basın mensupları ise "Bu süre zarfında Meram'ın on yıllardır bekleyen sorunlarına neşter vurulduğunu ve geleceğin Meram'ının temellerinin bu sürede atıldığın" belirterek Başkan Toru'ya hizmetlerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.