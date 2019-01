Başkan Fatma Toru: "Meram Bambaşka Bir Çehreye Büründü"

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 4 yıl önce başladıkları projelerin büyük bir kısmının bu yıl içinde tamamlanarak hizmete girdiğini hatırlatarak, bu yatırımlarla Meram'ın bambaşka bir çehreye büründüğünü kaydetti.

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 4 yıl önce başladıkları projelerin büyük bir kısmının bu yıl içinde tamamlanarak hizmete girdiğini hatırlatarak, bu yatırımlarla Meram'ın bambaşka bir çehreye büründüğünü kaydetti.



Meram, 2018 yılında yatırımlar ve projelerde adeta altın çağını yaşadığını belirten ve 4 yıl önce başladıkları projelerin büyük bir kısmının bu yıl içinde tamamlanarak hizmete girdiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu yatırımlarla Meram'ın bambaşka bir çehreye büründüğünü kaydetti. Yaklaşık 5 yıllık çalışma dönemlerinde temel hareket noktalarının vebal ve vefa duygusu olduğunu belirten Başkan Toru, "Tamamen milletimize hizmet duygusuyla başladığımız bu yolculukta Meram'a birbirinden değerli eserler kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İmar çalışmaları, ödüllü kentsel dönüşüm projeleri, fiziki belediyecilik hizmetlerinde yakaladığımız başarı, sanata, spora, kültüre, turizme, bilime yaptığımız önemli hizmetler, her yaşa ve her kesime hitap eden sosyal projeler ve tesislerle Meram Belediyesi olarak 2018'e adeta damga vurduk" dedi.



"2018, çalışmalarımızın meyvelerini topladığımız yıl oldu"



2018 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da kısa bir bilgi veren Başkan Fatma Toru, "50 milyon metrekareyi bulan alanda tamamen meskun sahadaki 59 mahallemizde 'Dönüşüm Meram' markası ile ele aldığımız ve 3 yıl önce başlattığımız imar planlama çalışmalarımızı tamamladık. Kentsel gelişim amaçlı master imar planı çalışma alanları 9,5 milyon metrekareyi, kentsel gelişim amaçlı imar planı çalışmaları 16.5 milyon metrekareyi, kırsal gelişim ve kaçak yapılaşmayı önleme amaçlı çalışmamız ise 20 milyon metrekareyi buldu. 1 milyon 400 bin metrekarelik dönüşüm bölgesinin 882 bin metrekaresinde inşaat yapımına hazır hale getirildi. Dönüşüm noktasında Aksinne, Aymanas ve Uluırmak mahallelerinde yaklaşık 3 bin konutluk dev hamlenin temelini yine bu yıl içinde attık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu projeler tamamlandığında Meram bambaşka bir çehreye kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.



2018 yılı içinde en çok konuşulan projeleri hayata geçiren kurumun yine Meram Belediyesi olduğunun kaydeden Başkan Fatma Toru, "Konya'nın ilk Millet Kıraathanesi ve yine ilk Millet Bahçesini açmak bize nasip oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projelerini hızlı bir şekilde Meram'a kazandırmanın gururunu yaşadık. Millet Kıraathanemiz, kendine özgü konseptiyle tüm Türkiye'ye örnek oldu ve büyük takdir topladı. Millet Bahçesi ise 900 bin metrekarelik devasa bir alanda Konya'nın ve Konyalıların nefes alabileceği ve gönüllerince vakit geçirebileceği bir alan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı" dedi.



Yaptıkları her değerli yatırımla Meram markasına değer kattıklarını ve daha yaşanabilir bir Meram'ı yükselttiklerini belirten Başkan Fatma Toru, "Meram ekonomisine can suyu katacak Çarşı Meram'ın açılışı yine 2018 yılı içerisinde gerçekleştirildi. Hemen akabinde yapımları belediyemiz tarafından daha önce gerçekleştirilen Çarıklar, Çomaklı, Loras ve Küçükkavanağzı Sosyal Tesisleri, Altuncan Hatun Yaşam Merkezi gibi tesislerimize ilaveten içerisinde Konya'nın ilk Çocuk Sokağı bulunan Havzan Sosyal Tesisi ile Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Kovanağzı ve Kaşınhanı Kapalı Pazar Alanlarından sonra bu noktada en çok ihtiyaç duyulan yerlerden biri olan Gödene'de yapımını gerçekleştirdiğimiz Kapalı Pazar yerini bölgeye kazandırdık" şeklinde konuştu.



"Meram sosyal belediyecilikte de bir marka"



Fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanısıra sosyal belediyecilik alanında da önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Fatma Toru, sözlerini şöyle tamamladı: "2018 yılı, asfalt çalışmalarımızdan tretuvar çalışmalarına, alt yapı hizmetlerimizden araç filomuzun güçlendirilmesine kadar her alanda başarılı çalışmalara sahne oldu. Oluşturduğumuz asfalt laboratuvarı ile akıllı depolama sistemimizle örnek çalışmalara imza attık. Sosyal Yardım Merkezimiz bu yıl içinde ulaştığı insan sayısını artırarak çalışmalarına devam etti. Taziye araç sayımızı bu yıl içinde ikiye çıkardık. Tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran Ana Kucağından Peygamber Ocağına projemizle farklı şehirlerimizdeki binlerce Mehmetçiğe ulaştık. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günlerinin adı artık ülke sınırlarını aşmaya başladı. 'Bacıbey Festivali' ile Türk Dünyasını Meram'da buluşturduk. Alanında büyük bir boşluğu dolduran Ailem Meram Projesi halka halka büyüyerek 7 başlık altında hizmet vermeye başladı. Bir Nefes Memleket Projesi başta olmak üzere birçok proje ile engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bunun yanında hep yanında olmaya gayret gösterdiğimiz kadınlarımızı, 'Mutlu Kadınlar ile Sağlam Yarınlar' projesi ile bir kez daha taltif ettik. Tüm bunların yanında daha önce başladığımız her bir proje 2018 yılı içinde büyüyerek devam etti. Vatandaşlarımıza Meram'da yaşıyor olmanın ayrıcalığını hissettirdik. 2019 yılının Türkiye, İslam Alemi ve tüm insanlık için hayra, huzura ve barışa vesile olmasını temenni ediyor ve herkese hayırlı ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum." - KONYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Alışverişte 'Paralı Poşet' Dönemi Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor

İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi

ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı