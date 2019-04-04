Başkan Fethiye Atlı, Mazbatasını Aldı
25 dakika önce
Keban Belediye Başkanı seçilen Fethiye Atlı, mazbatasını aldı.
Keban
Belediye Başkanı seçilen Fethiye Atlı
, mazbatasını aldı.
Atlı geldiği Keban İlçe Seçim Kurulu'nda başkan Hakim Kübra Yerkaya'dan mazbatasını aldıktan sonra Keban Belediye Başkanlığı'na geçti.
Bina önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada destek sayesinde seçimi kazandığını belirten Atlı, şöyle konuştu:
"İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğim. Sizlere hizmet edeceğim. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi halkın iradesinin üzerinde irade yoktur. Evet, Keban halkı bu gösterdi. Allah sizlerden razı olsun siz beni mahcup etmediniz. Bende sizleri mahcup etmeyeceğim. Hizmetlerimizi ayrım yapmadan Keban'daki herkese götüreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:33 Kaynak: AA
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