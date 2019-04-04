Başkan Fevzi Kılıç'a İlk Ziyaret Ekrem Yüce'den

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Erenler Belediye Başkanı seçilerek Başkanlık görevini teslim alan Fevzi Kılıç'a ilk ziyareti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem Yüce gerçekleştirdi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Erenler Belediye Başkanı seçilerek Başkanlık görevini teslim alan Fevzi Kılıç'a ilk ziyareti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem Yüce gerçekleştirdi.



31 Mart seçimleri sonrası mazbatasını alan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'a ilk resmi ziyareti Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem Yüce gerçekleştirdi. Başkan Kılıç, ilk misafiri olan Ekrem Yüce'yi makamında ağırladı. Yeni görevinin Kılıç'a hayırlı olmasını dileyen Yüce, " Uzun yıllar dava arkadaşlığı yaptığımız Fevzi Kılıç kardeşimizle birlikte çalıştık. Şimdi de Erenlerimizde birlikte güzel başarılı projelere imza atacağız. Belediyecilik gönül işidir, hizmet işidir. Fevzi kardeşimizin bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inancımız tamdır. Erenler Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç'a başarılar diliyor, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Erenler'i geleceğe taşıyacağız



Ekrem Yüce'nin gerçekleştirdiği ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Kılıç ise, "Erenler Belediye Başkanı olarak ilk misafirim olan Ekrem Bey'i ağırlamaktan memnuniyet duydum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem Yüce'nin Sakaryamız'da vizyon projelere imza atarak güzel hizmetler kazandıracağına inanıyoruz. Ekrem Bey geçmiş dönemlerde Erenler'e hizmet etmiş, Erenleri iyi tanıyan, bilen halkın nabzını en iyi şekilde tutan bir dava adamıdır. Dolayısıyla Ekrem Bey'in bu tecrübeleri ve bizim Erenler'e kazandıracağımız projeler ile Erenler'i geleceğe taşıyarak marka şehir haline getireceğiz" diyerek Ekrem Yüce'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - SAKARYA

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