Başkan Fevzi Kılıç: "Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Kılıç, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti. 4 gündem maddesinin karara bağlanması ile son bulan toplantıda konuşan Başkan Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

İlçe genelinde saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Fevzi Kılıç, "Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Havaların ısınması ve asfalt sezonunun açılmasıyla geçen yıl kaldığımız yerden alt ve üst yapı çalışmalarına devam edeceğiz. Kırsal mahallelerimizde doğalgaz çalışması devam ediyor, belirlenen mahallelerde çalışmalar tamamlandıktan sonra inşallah diğer mahallelerimizde doğalgaz çalışması başlayacak. Sahada çalışmalarımızın hızlanması içinde Fen İşleri Müdürlüğümüzün araç sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Saha çalışmalarımızın haricinde hafta sonu Erenlerspor'umuzu Antalya kampında ziyaret ettik. Takımda güzel bir hava var. Hedef 3. Lig Sakaryaspor'muza ve Erenlerspor'umuza başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA