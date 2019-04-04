Son Dakika Haberleri: Başkan Fevzi Kılıç, Erenler İlçe Protokolünü Ağırladı

Başkan Fevzi Kılıç, Erenler İlçe Protokolünü Ağırladı

29 dakika önce

Erenler Belediye Başkanlığı görevini devralan Fevzi Kılıç'a tebrik ziyaretleri kapsamında İlçe protokolü Başkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Fevzi Kılıç, Erenler İlçe Protokolünü Ağırladı, System.String[]
Erenler Belediye Başkanlığı görevini devralan Fevzi Kılıç'a tebrik ziyaretleri kapsamında İlçe protokolü Başkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'a tebrik ve hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu ziyaretler kapsamında Erenler İlçe protokolü Başkan Fevzi Kılıç'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Gerçekleşen ziyarete, Erenler İlçe Kaymakamı Salih Karabulut, İlçe Müftüsü Harun Bayraktutar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ayhan Ersoy, İlçe Muhtar Derneği Başkanı Şaban Süleyman ile beraber Kaymakamlık birim müdürleri ve vakıf yönetimi katıldı.

Ziyarette İlçe Kaymakamı Karabulut, "Fevzi Kılıç uzun yıllardır birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Belediye Başkanlığı görevinde kendilerine başarılar diliyorum. Başkanımızın geçmiş zamanlarda aldığı görevleri layıkıyla yerine getirdiği gibi yeni görevini de layıkıyla yerine getireceğine kalben inanıyorum. Cenab-ı Allah'tan dilediğim yeni görevin Başkanımıza hayırlı olmasıdır. Biz Kaymakamlık olarak her zaman yanındayız. İnşallah birlikte uyum içerisinde çalışacağımıza inancım tamdır" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç, "Ziyaretlerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Salih Karabulut'a, ilçemizin kurum müdürlerine ve muhtarlar derneği başkanımıza teşekkür ederim. İnşallah el birliği ve istişare ile uyum içerisinde ilçemiz adına hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız" diyerek İlçe Kaymakamı Karabulut ve beraberindekilere teşekkür etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: İHA

Salih Karabulut, Fevzi Kılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz Nevşehir 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:31:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Fevzi Kılıç, Erenler İlçe Protokolünü Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]