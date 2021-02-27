Başkan Fevzi Konaç: "Erbakan'a zulmedenler tarihin çöplüğüne düştü" - Son Dakika

Başkan Fevzi Konaç: "Erbakan'a zulmedenler tarihin çöplüğüne düştü"

27.02.2021 12:21
Başkan Fevzi Konaç:

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, 10 yıl önce vefat eden Milli Görüşün kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Ey Hocam! Rabbim sana yeni bir 28 Şubat zulmü daha hatırlatmadan, bir gün önce emanetini aldı.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, 10 yıl önce vefat eden Milli Görüşün kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Ey Hocam! Rabbim sana yeni bir 28 Şubat zulmü daha hatırlatmadan, bir gün önce emanetini aldı. 10 yıl oldu. Sen gün geçtikçe ufkunla, yaptıklarınla ve yetiştirdiğin güzel insanlarla büyüyorsun ama sana zulmedenler tarihin çöplüğüne düştü bile" dedi.

Necmettin Erbakan ile 1987 yılında üniversitede Milli Gençlik Vakfı'nda tanıştığını söyleyen Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, "O'nunla yol yürümenin, kara kışta güneşe doğru, umuda doğru, Rıza-i İlahi'ye doğru yürümekten farksızdı. Siyasetin sadece yeryüzü için yapılmayıp, ahirete azık taşımak gibi bir değer taşıyacağını düşünüyordu. Ne zulümler, ne eziyetler, ne işkenceler, ne hakaretler gördü. Kendi kendime çok sorguladım. Değer miydi bütün bunlara? Neden katlanılırdı bunca haksızlıklara? Onu bütün bunlara rağmen dimdik ayakta tutan şey ne idi? Zaman geçtikçe anlıyorum ki; onu istikametini bozmadan ayakta tutan şey güçlü inancı ve imanıydı" ifadesinde bulundu. Konaç, "Çok acılar yaşattılar ama o hiç yılmadı. Çünkü kendisine eziyet eden insanlar, yapmak istediklerini görmüyor, dünyayı tanımıyor, bazı gerçekleri fark etmiyor ve bilmiyorlardı. O yüzden tıpkı merhamet dolu Efendimizin AS.'ın, Taif'teki ahlakı gibi, Hocamızda kendisine zulmedenlere hep af ve merhametle baktı. O, bizden farklı olarak, Peygamberi ahlakın kendisine en yakışan olduğunu biliyordu ve o yüzden herkese hakkını helal etmişti. Canı çok yandı ama kızmadı, öfkelenmedi, sitem ederek vazgeçmedi azimle anlatmaya devam etti. Hem de son nefesine kadar. Tekerlekli sandalye ile milletinin huzuruna çıkınca insanlar yine anlamadılar, ölümü beklemesi gereken insanın ne işi vardı meydanda, evet ne işi vardı ülkesi için İHA-SİHA Fabrikasında" diyerek şu açıklamayı yaptı;

Yaşadığı dönemde kendisini mütedeyyin insanların bile anlamakta geç kaldığı, yalan yanlış iftiralarla yaftalanan ve haksızlık edilen Abdülhamid Han'ın hayatını ne zaman okusam, ufkunu ve vizyonunun dehasını görsem ve yaşadığı imtihanlara şahitlik etsem, milletinin onu uzun yıllar sahiplenmemesine içerler ve üzülürüm. Bir başka üzüntüm ise; aslında zamanımızın Abdülhamid'i diyebileceğim Erbakan Hocamızı da, tıpkı Abdülhamid Han gibi anlayamamak ve sahip çıkamamaktır. Ne yazık ki Hocamızda, bu ülkenin en büyük kusurlarından biri olan yetiştirdiği nice değerlerin, yaşarken kıymetinin bilinmemesi ve anlaşılamaması hatasından nasibini alarak, fani alemden baki aleme irtihal etti. Emaneti Rabb'ine teslim etmeden bizi şahit tutmuştu. Yine Efendimizin izine basarak. "Hakkı tebliğ edip, mücadele ettiğime şahit misiniz?" diye sormuştu. O gün, Şahidiz Hocam derken gözyaşlarımı tutamamıştım. Her 27 Şubat aynı duygu seli ile gözyaşlarımı tutamadan yad ederim. Cenaze namazı sırasında Diyanet İşleri Başkanımız tabutu başında konuşma yaparken "Yaşamı ile bize dersler veren Erbakan Hocamız, bugün ölümüyle de bize büyük dersler vererek dostuna gidiyor' demişti. Evet, Görmez Hocamız haklıydı ve milyonlarca insan kabri başında helalleşmek için hazırdı. Çok örselenmiş, itilmiş, zulmedilmişti belki ama O'nu Allah sevmiş ve Mü'min gönüllere sevdirmişti. Biliyorduk ki; o bir beşerdi ama meleklerin iman ve ihlasına şahid olduğu, can emanetini Mü'mince teslim etmiş güzel bir beşer. Açtığı hayırlı yollar takip edildiği müddetçe hesap defteri kapanmayacak güzel bir insan. Faniyiz hepimiz baki olan sadece Allah'tır. Buna sonsuz iman ederiz ama geçici dünyada kimileri gelir geçer, kimileri ise dünyaya kafa tutar, sisteme köle arayanlara ve ezenlere hakkı haykırır da uyuyan milyarlarca Müslümanı uyandırır da geçer. Her 27 Şubat'ta içimden şöyle düşünürüm. "Ey Hocam! Rabbim sana yeni bir 28 Şubat zulmü daha hatırlatmadan, bir gün önce emanetini aldı. 10 yıl oldu. Sen gün geçtikçe ufkunla, yaptıklarınla ve yetiştirdiğin güzel insanlarla büyüyorsun ama sana zulmedenler tarihin çöplüğüne düştü bile. Son günlerinde kendisine nasıl anılmak istersiniz? diye sormuşlardı, o, yine en güzel cevabı vermiş, "Canıyla, malıyla Allah rızası için Cihad eden bir Müslüman olarak anılmak isterim" demişti. Bizim şehadetimiz ne anlama gelir bilemem ama Şahidiz Hocam. Sen sadece gelip/geçmedin. Yüreğimize büyük bir sevgi, Allah aşkı ve omzumuza büyük bir dava mirası bıraktın da gittin. ya Rabb'i; ben ve benim gibi tüm İslam alemindeki milyonların bu şehadeti hürmetine onun ahiret hesabını kolay kıl, Efendimiz AS komşu eyle. Bizi cennetinde buluştur." - KAYSERİ

Başkan Fevzi Konaç: Erbakan'a zulmedenler tarihin çöplüğüne düştü

Necmettin Erbakan, 28 Şubat, Kayseri, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Fevzi Konaç: 'Erbakan'a zulmedenler tarihin çöplüğüne düştü' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Bildiği iş neyse onu yapmalı" diyen Zlatan'a LeBron'dan sert yanıt: Bunu söylemesi çok komik Küçük esnaf, AVM ve zincir mağazaların pandemiden sonra da pazar günleri kapatılmasını istiyor Marsilya'da 34 yaşındaki Longoria başkan, 60 yaşındaki Sampaoli ise teknik direktör oldu Dünyaca ünlü falezlerindeki mağaradan çıkan siyah dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz Son Dakika! 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim için, pazartesi günü toplanacak Kabine kararı beklenecek Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı
Ağaç tepesinde tabur gözetlerken yakalanan teröristin hain planları deşifre oldu Ağaç tepesinde tabur gözetlerken yakalanan teröristin hain planları deşifre oldu         
12:01
Eşini doğum için hastaneye yetiştiren telaşlı baba adayı, kaza yapınca çılgına döndü Eşini doğum için hastaneye yetiştiren telaşlı baba adayı, kaza yapınca çılgına döndü         
11:52
Mehmet Ali Erbil'den Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap         
11:42
Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü         
11:10
Yalovalı iki vatandaş cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldı Yalovalı iki vatandaş cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldı         
11:02
Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor         
10:46
Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek         
10:22
Henüz reşit bile değil! 4 kadına kabusu yaşatan tacizciyi, hesaba katamadığı kamera görüntüleri yakalattı Henüz reşit bile değil! 4 kadına kabusu yaşatan tacizciyi, hesaba katamadığı kamera görüntüleri yakalattı         
10:01
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
Daha önce yere dökülen kayısı çağlasının kilosu şimdilerde 100 TL'den satılıyor Daha önce yere dökülen kayısı çağlasının kilosu şimdilerde 100 TL'den satılıyor         
08:32
Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar         
08:13
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım 'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım         
23:47
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi         
17:47
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 12:31:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Fevzi Konaç: "Erbakan'a zulmedenler tarihin çöplüğüne düştü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei