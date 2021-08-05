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Başkan Feyyaz Soylu, Ankara'ya çıkarma yaptı - Son Dakika

Başkan Feyyaz Soylu, Ankara'ya çıkarma yaptı

05.08.2021 09:52
Başkan Feyyaz Soylu, Ankara'ya çıkarma yaptı, System.String[]

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya çıkarma yaptı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya çıkarma yaptı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Ceylanpınar'a hibe yoluyla birçok hizmet kazandıran Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ankara'da temaslarını sürdürüyor. Soylu, Ceylanpınar'a çeşitli hizmetler kazandırmak için her ayın bir kısmını Ankara'da geçiriyor. Her Ankara ziyaretinde bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı arasında adeta mekik dokuyan Soylu, ilçenin kısıtlı imkanlarına rağmen Ceylanpınar için çalışmalar yürütüyor.

Ankara'da bulunan Soylu, Cumhurbaşkanlığı'nda bir dizi temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'yi makamında ziyaret eden Soylu, Ceylanpınar'ın aydınlık geleceği için destek talebinde bulundu. Halka hizmet hakka hizmettir şiarıyla her türlü desteğin verileceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, ziyaretlerinden ötürü Soylu'ya teşekkür etti.

Ankara'da ziyaretlerini sürdüren Soylu, ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Soylu, "Ceylanpınar için her ayın büyük bir kısmını Ankara'da bakanlıklarda ve Cumhurbaşkanlığında geçiriyoruz. İlçemizin aydınlık yarınları için hazırladığımız projelerimiz yoğun destek görüyor. Bizlere sonuna kadar destek veren başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza, cumhurbaşkanı başdanışmanlarına, Şanlıurfa milletvekillerimize ve AK Parti Teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - ŞANLIURFA

Başkan Feyyaz Soylu, Ankara'ya çıkarma yaptı

Şükrü Karatepe, Yerel Yönetim, Şanlıurfa, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Feyyaz Soylu, Ankara'ya çıkarma yaptı - Son Dakika


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