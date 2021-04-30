Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, miniklere verdiği park sözünü tuttu - Son Dakika

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde yaşayan minik Eylül Mila Ulu ve arkadaşlarına verdiği park sözünü tuttu. Parkın kurulumu tamamlanırken, Başkan Sengel ve aileleri, Eylül ve arkadaşlarının park sevincine ortak oldu.

Geçtiğimiz aylarda makamını mahallelere taşıyarak eksikleri yerinde tespit eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çamlık Mahallesi'nde yaşayan minik Eylül Mila Ulu'dan kendisi ve arkadaşları için park yapılması talebini almıştı.

Başkan Sengel, bu talebe olumlu yanıt vererek miniklerin park istediğini kırmadı. Selçuk Belediyesi ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde parkın kurulumunu tamamladı.

Sözünü tutan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çamlık'a giderek parkta oyunlar oynayan çocukların sevincine aileleriyle birlikte ortak oldu. Çocukları salıncakta sallayan Sengel, miniklerle bir süre vakit geçirdi. Parkın kurulmasına sevinen Eylül Mila Ulu ve arkadaşları da, Başkan Sengel'e teşekkür etti.

Başkan Sengel, miniklere verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ben Eylül nezdinde Eylül'e, Ayaz'a, Çınar'a ve buradaki bütün çocuklara verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok mutluyum. Umuyorum ki; burada sağlık ve neşe içinde oyunlarını oynarlar" dedi. - İZMİR