Son Dakika Haberleri: Başkan Fındıkoğlu, Bakan Yardımcısı Nebati'yi ziyaret etti
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Başkan Fındıkoğlu, Bakan Yardımcısı Nebati'yi ziyaret etti

1 saat önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.

Başkan Fındıkoğlu, Bakan Yardımcısı Nebati'yi ziyaret etti, System.String[]

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret ederek, odanın ve üyelerinin çeşitli konulardaki taleplerini iletti.


Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çözümü noktasında yardımcı olacağını kaydetti. - KASTAMONU

Kastamonu, Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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