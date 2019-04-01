Son Dakika Haberleri: Başkan Fındıkoğlu, "Gündemimiz Artık Ekonomi Olmalıdır"

Başkan Fındıkoğlu, "Gündemimiz Artık Ekonomi Olmalıdır"

54 dakika önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, seçimlerin tamamlandığını ve önümüzdeki 4,5 yıllık sürecin gündemini ekonominin oluşturması gerektiğini söyledi.

Başkan Fındıkoğlu,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, seçimlerin tamamlandığını ve önümüzdeki 4,5 yıllık sürecin gündemini ekonominin oluşturması gerektiğini söyledi.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkımız demokratik bir ortamda oylarını kullanarak seçimlerini yapmışlardır. Kastamonu Merkez ve İlçelerimizde seçilen Belediye Başkanlarına, Belediye Meclis Üyelerine, İl Genel Meclis Üyelerine ve Muhtarlara görevlerinde ve Kastamonu'ya yapılacak tüm hizmetlerde başarılar dilerim. Bilinmelidir ki önümüzdeki 4.5 yılda seçim ortamı ülkemizde oluşmayacak olup Gündemimizin Ekonomiye yoğunlaşması gerekmektedir. Katma değerli üretim sağlayacak yapısal reformları birlik ve beraberlik ile ülkemize kazandırmanın çabası içerisinde olmamız gerektiğini belirterek, 2019 yerel seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim." - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:29 Kaynak: İHA

Ekonomi, Kastamonu, Güncel
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