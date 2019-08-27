Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Hazırlık Toplantısına katıldı.



19-21 Eylül tarihleri arasında "Anadolu'dan Dünyaya" sloganı ile Ankara ilinde yapılacak olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin düzenleyeceği "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" hazırlık toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Açıkel, Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, "19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara'da, Ankara Ticaret Odasının Congresium salonunda büyük bir coğrafi işaretli ürünler zirvesi yapılacak. Zirvede sanıyorum TOBB düzenleyici durumda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bilgisi İçişleri Bakanlığımızdan bize not olarak verildi" dedi.



Düzenlenecek olan zirveye, valilik koordinesinde hazırlık yapan kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması ve gerekli çalışmalarda hassasiyet gösterilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, ise, Kastamonu'nun böyle bir organizasyonda tanıtılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "İlimizin tanıtımı açısından da çok yararlı olacaktır" diye konuştu. - KASTAMONU