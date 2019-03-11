Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti
1 saat önce
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.
Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz
'i ziyaret etti.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberinde Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, SGK
Kastamonu İl Müdürü Zafer Şimşek
ve Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'e 2019 Yılı İstihdam Seferberliği hakkında brifing verdi. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:06 Kaynak: İHA
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