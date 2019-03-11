Son Dakika Haberleri: Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti, System.String[]
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberinde Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, SGK Kastamonu İl Müdürü Zafer Şimşek ve Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fındıkoğlu, Vali Karadeniz'e 2019 Yılı İstihdam Seferberliği hakkında brifing verdi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Kastamonu, Karadeniz, Ekonomi
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