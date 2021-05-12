Başkan Fırat, Ramazan Bayramını kutladı - Son Dakika

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Mahmut Fırat, "Bereket ayı olarak tamamladığımız Ramazan ayının sonrasında yeni bir bayrama girmek üzereyiz. Her ne kadar pandemi gölgesinde bir bayrama girmeyi beklerken aslında daha da buruk bir bayrama giriyoruz. Müslümanların kutsal bir mekanı olan Mescid-i Aksa ve Filistinli Müslüman kardeşlerimiz bayram arifesinde işgal altındalardır. İsrail hükumetinin bu yıkıcı tavrını kınıyoruz ve derhal bu zulmün son bulmasını bekliyoruz.

Korona virüs salgınının da bir an önce son bulması için belirlenen kurallara uyarak normalleşme sürecine en iyi şekilde girmeyi ve normal dünya düzeninde hayatımızı sürdürmeyi canı gönülden beklemekteyiz. Bereketiyle gelmesini beklediğimiz Ramazan Bayramının içtenlikle paylaşılan güzel duygulara yer açan bir bayram olmasını ümit ederek tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN