Son Dakika Haberleri: Başkan Gebeş Hanımlarla Kahvaltıda Buluştu

Başkan Gebeş Hanımlarla Kahvaltıda Buluştu

12 dakika önce

Çaydeğirmeni Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş, Çaydeğirmeni'li hanımlarla Belediye Sosyal Tesislerinde kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Gebeş Hanımlarla Kahvaltıda Buluştu, System.String[]

Yoğun katılımın olduğu kahvaltıda konuşan Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş, "Dünya üzerinde görmüş olduğumuz her şeyin en büyük eseri olan çok değerli hanım kardeşlerim öncelikle sizleri saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün davetimize icabet edip bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kadına dal vermişler ağaç etmiş,sebze vermişler aş etmiş, ev vermişler yuva yapmış, sevgi vermişler başına taç etmiş. Samimiyetimle söylüyorum göreve talip olduğumuz günden bugüne beldemizde yapılan bütün çalışmalarda hepinizin çok büyük emeği ve destekleri var. Siyaset arenasında aday olduğum günden bu yana hanım kardeşlerimizin çok büyük desteklerini gördüm. Göreve geldiğimi günden bu güne Çaydeğirmeni'nde yaşam koşullarını nasıl artırabiliriz, huzurve güven ortamını nasıl oluşturabiliriz, hanımlar adına neler yapabiliriz, onların bizde olan emeklerini nasıl helal ettirebiliriz hep bunu düşündük. Gecemizi, gündümüze katarak geçmişten günümüze hayal edilenleri gerçekleştirme fırsatı elde ettik. İlçelere toplu konut zor gelirken biz beldemizdedördüncü etap TOKİ'yi de bitirme aşamasına geldik.Önümüzdeki süreçte çok büyük projelerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda en büyük hedefimizÇaydeğirmeni ilçe olmalı ve gelecek dönemde de bu hedefin üzerine belde halkımızla birlikte yoğunlaşarak ulaşacağımıza inanıyorum. Kahvaltı programına katılımlarınızdan dolayı hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:54 Kaynak: Bültenler

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