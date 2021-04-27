Başkan Genç: " Antalya'nın yaşam alanı ve markası olma yolunda istediğimiz noktaya geldik" - Son Dakika

Başkan Genç: " Antalya'nın yaşam alanı ve markası olma yolunda istediğimiz noktaya geldik"

27.04.2021 11:54
Başkan Genç:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte özellikle pandemi döneminde esnafın yanında olan, kira, dezenfektan ve erzak yardımında bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte özellikle pandemi döneminde esnafın yanında olan, kira, dezenfektan ve erzak yardımında bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Genç, esnafa desteğin süreceğini açıkladı.

"Esnafa destek verdi"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Başkan Vekilleri Bayram Dal, M. Ali Gülaçtı, Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Şimşek, Denetim Kurulu Başkanı İsmail Öz, Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kurul, Disiplin Kurulu Üyeleri Yüksel Uzun ve Tolgahan Demir'i ağırladı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, "Biz Teşekkür için buradayız. Esnaf Odası Başkanlarımla birlikte özellikle pandemi döneminde bizlere destek veren Belediye Başkanımız Turgay Genç'e teşekkür ediyoruz" dedi.

"Zor dönemde önemli katkı"

"89 bin 760 üyemizin olduğu birliğimizde bin 751 esnafımız da Döşemealtı ilçemizde faaliyetlerini sürdürüyor" diyen AESOB Başkanı Dere, "Pandemi süreci ilk başladığında Turgay Başkanımız ilçede bulunan esnaflarımıza maske, dezenfektan ve yardım paketleri dağıttı. Belediye'ye ait 80 işyerinden 6 ay boyunca kira alınmadı. Yine Nisan ayı Meclis'inde alınan kararla 3 ay daha kira alınmamasına karar verildi. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere karara imza atan tüm Meclis üyelerimize teşekkür ederim. Ayrıca 2021 yılında kira artışı yapılmayacak olması da yine esnafımıza bu zor dönemde büyük katkı sağlamakta" dedi.

"Bölge değer kazandı"

Döşemealtı İlçesinin, herkesin yaşamak isteyeceği bir yer haline geldiğini belirten Başkan Adlıhan Dere, "Döşemealtı kuzeyin yıldızı diyoruz. Bunu her zaman söylüyoruz. Buradaki değişim, dönüşümü buradaki arsaların metrekare fiyatlarındaki artışına bakarak değerlendiriyoruz. Bugün Döşemealtı ilçesinde arsa alabilmek çok değerli. Başkanım buranın altyapısını hazırladı ve ilçeyi cazibe merkezi haline getirmesiyle bölge değer kazandı" diye konuştu.

"En az hasarla atlatmak gerek"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Genç, "Mübarek Ramazan ayımızın tüm milletimize ağız tadıyla, sağlıkla geçmesini ve bayrama ulaşmamızı nasip eder. Dünya'da olduğu gibi ülkemizde pandemi sürecinde en çok etkilenen kesim esnaf oldu. Bizler belediye olarak elimizden geldiği kadar bölgemde faaliyet gösteren esnaflarımıza bu süreci en hafif hasarla atlatmalarının yollarını aradık. Bütün kiracılarımızdan 6 ay kira almadık ve onu 3 ay daha uzattık. Süreç devam ediyor. Halen kriz atlatılmış değil. Bu sürecin bir an önce atlatılarak sosyal hayata yeniden dönülmesini temenni ediyorum" dedi.

"Yaşam Döşemealtı'nda"

Yaşamın artık Döşemealtı'nda olduğunu belirten Başkan Genç, "Değerli birlik başkanım ve oda başkanlarımla uzun süre çalıştık. Birlikte meclis komisyonlarında görev yaptık. Döşemealtı Antalya'nın geleceği diye yola çıkmıştık. Gerek planlı sahalarımız, gerek coğrafyası stratejik konumu; yaptığımız çalışmalar ve yatırımlarla bölge Antalya'nın yaşam alanı ve markası olma yolunda istediğimiz noktaya geldi. Antalya'nın en fazla göç alan ilçesiyiz ve Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında en çok ruhsat veren belediye konumuna geldik. Hızlı büyüme çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirebilir. Biz bunu kontrol altına aldık. Artık yaşam Döşemealtı'nda" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Genç: Antalya'nın yaşam alanı ve markası olma yolunda istediğimiz noktaya geldik
Başkan Genç: Antalya'nın yaşam alanı ve markası olma yolunda istediğimiz noktaya geldik
Başkan Genç: Antalya'nın yaşam alanı ve markası olma yolunda istediğimiz noktaya geldik

Döşemealtı, Antalya, Pandemi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Genç: ' Antalya'nın yaşam alanı ve markası olma yolunda istediğimiz noktaya geldik' - Son Dakika


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