Son Dakika Haberleri: Başkan Genç, CHP ve İyi Partili Kadınlarla Bir Araya Geldi

Başkan Genç, CHP ve İyi Partili Kadınlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İYİ Parti Döşemealtı İlçe teşkilatının organize ettiği CHP'li ve İYİ Partili kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Genç, CHP ve İyi Partili Kadınlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İYİ Parti Döşemealtı İlçe teşkilatının organize ettiği CHP'li ve İYİ Partili kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

31 Mart Yerel seçimlerinde ittifak ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Partili kadınlar kahvaltıda bir araya geldi. Belediye Başkanı Turgay Genç'in de davetli olduğu kahvaltı programında seçim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki partinin kadın gönüllülerinin kaynaşma etkinliğine katılan Turgay Genç, "Öncelikle bu davet için hepinize çok teşekkür ediyorum. İki partinin kadınları olarak sizlere çok büyük görevler düşüyor. İlçemizi yeniden kazanacak ve yine birlikte yöneterek ilçe halkına hizmet edeceğiz" diye konuştu. Seçim çalışmaları hakkında da kadınlardan bilgi alan Belediye Başkanı Turgay Genç, kahvaltıya katılan çocuklarla da yakından ilgilendi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Döşemealtı, Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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