Son Dakika Haberleri: Başkan Genç, Dernekleri Ziyaret Etti

Başkan Genç, Dernekleri Ziyaret Etti

1 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Tarihi Damaltı Derneği ve Aygören Vadisi Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Genç, Dernekleri Ziyaret Etti, System.String[]
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Tarihi Damaltı Derneği ve Aygören Vadisi Derneği'ni ziyaret etti.

Genç, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, yeni dönemde göreve gelmesi halinde Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak Aygören Vadisi'nde birçok projeyi hazırlayacaklarını belirterek, "Aygören Vadimiz önemli bir alanımız. Daha önce üç belediyemizin olduğu, Akyazı, Yeşilova, Gürbulak belediyemizin olduğu geniş bir alan. Aygören Vadisi, 15 mahallemizin oluşturduğu güzel bir alanımız." dedi.

Mağmat Projesi'nin önemine değinen Genç, "Projenin hayata geçmesiyle Aygören Vadisi'nde de atılım olacağını düşünüyorum. Hem istihdam hem de turizm alanında ciddi gelişmeler yaşanacak. Tarihi İpekyolu Projesi bölgenin çehresini değiştirecek ve önemli bir istihdam alanı oluşturacak. İnşallah sizin de desteğinizle Aygören Vadisi'ni turizmin incisi yapacağız." diye konuştu.

Aygören Vadisi Derneği Başkanı Mehmet Çelik ise derneğin özellikle eğitimle ilgili faaliyetlerinin önemli olduğuna vurgu yaparak, "Mahallelerimizi kaynaştırmak, işbirliği yapmak, bölgemizde farkındalık oluşturma, eğitime destek vermek, iş becerilerini geliştirmek gibi pek çok konuda faaliyet geliştirmekteyiz." diye konuştu.

Çelik, Aygören Vadisi'nin girişlerinde yer alan köprülerin isminin "Aygören Vadileri Köprüleri" olarak değiştirilmesini talep ederek, şunları kaydetti:

"Aygören Vadisi yollarının daha güzel bir hale getirilmesini istiyoruz. Mağmat Boğazı'na yapılacak proje ile birlikte bu yolların önemi daha da artacak diye düşünüyorum. Güney Çevre yolu da tüm Trabzon için olduğu gibi bizim içinde çok önemli. Bölgemizin daha çok gelişmesi için buna ihtiyacımız var. "

Genç daha sonra Tarihi Damaltı Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Yunus Akın ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:58 Kaynak: AA

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