Son Dakika Haberleri: Başkan Genç, Gençlere Konuk Oldu

Başkan Genç, Gençlere Konuk Oldu

53 dakika önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına katıldı.

Başkan Genç, Gençlere Konuk Oldu, System.String[]
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına katıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı ve yeni dönem belediye başkan adayı Turgay Genç, gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına katılan Başkan Genç, ilçeye kazandırılan projeleri ve hedeflerini anlattı.

Başkan Genç, "Biliyoruz ki gençlik bizim en büyük umudumuz. Bu kapsamda en büyük yatırımları gençlik için yapıyoruz. Gençlerimizin de ilçemize yönelik projelerini ve fikirlerini almak için bir araya gelmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

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