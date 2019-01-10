Başkan Genç, Gençlere Konuk Oldu
53 dakika önce
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına katıldı.
Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay Genç
, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına katıldı.
Döşemealtı Belediye Başkanı ve yeni dönem belediye başkan adayı
Turgay Genç, gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına katılan Başkan Genç, ilçeye kazandırılan projeleri ve hedeflerini anlattı.
Başkan Genç, "Biliyoruz ki gençlik bizim en büyük umudumuz. Bu kapsamda en büyük yatırımları gençlik için yapıyoruz. Gençlerimizin de ilçemize yönelik projelerini ve fikirlerini almak için bir araya gelmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:04 Kaynak: İHA
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