Başkan Genç, Hafta Sonu Mesaisini Vatandaşlarla Geçirdi

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte hafta sonu mesaisini vatandaşların davetlerine katılarak geçirdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte hafta sonu mesaisini vatandaşların davetlerine katılarak geçirdi.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, hafta sonu; mevlit, düğün ve asker eğlencesi gibi etkinliklere katılarak ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Davetlere CHP İlçe Örgütü ile ittifak ortağı İyi Parti İlçe Yönetimi de eşlik etti.



Başkan Genç, Cumartesi günü ilk olarak Bucak Kültür ve Dayanışma Derneğimizin düzenlediği Tarhana ikramına CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ile birlikte katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Turgay Genç, daha sonra Belediye Nikah Salonunda Nermin ile Ramazan Karataş çiftinin nikahını şahitler ve davetliler huzurunda kıydı.



Başkan Genç, daha sonra Yeşilbayır Pazaryeri'nde Hatice ve Bekir Özer için düzenlenen düğün yemeğine katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Turizmci Harun Kekiloğlu ile birlikte Döşemealtı'nı ziyaret eden Japon iş insanı ASH Osato ve beraberinde İstanbul'da eğitim gören akrabası MAİ Kanio'ya Belediyede ağırlayan Genç, konuklara ilçe ile ilgili bilgiler verdi.



Karataş Mahallesi kapalı pazaryerinde Hamit Kaya'nın annesi için okutulan mevlide katılan Genç, programın akşam bölümünde Meclis Üyeleri, CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanları ve yönetimleriyle birlikte Nebiler Mahallesinde kına eğlencesine katıldı. Ardından Başkan Turgay Genç, Hatice ile Bekir Özer'in nikahını kıydı.



Başkan Genç, pazar sabahına Karataş Mahallesi sakinlerinden Özal Öztürk ve ailesi tarafından hazırlanan sabah kahvaltısı programıyla başladı. Başkan Genç, burada mahalle sakinleriyle sohbet etti. Bir sonraki durak, İttifak ortağı İYİ Parti İlçe Başkanlığı tarafından Ilıca Pazaryerinde düzenlenen lokma ikramı programı oldu. Ilıca Pazar yerini de gezen Başkan Genç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.



Bademağacı Mahalle muhtarı Salih Oktay'ın kardeşi, Kıbrıs Gazisi Ramazan Oktay'ın cenazesine katılan Başkan Genç, aileye başsağlığı diledi. Yeşilbayır Mahallesinden Ali Ezin'in mevlidine de katılan Başkan Turgay Genç, hafta sonu mesaisini; Duygu-Mehmet Çatal için düzenlenen düğün merasimiyle tamamladı. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti

43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti

Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm