Son Dakika Haberleri: Başkan Genç, "Halkımızın Dediği Oldu"

Başkan Genç, "Halkımızın Dediği Oldu"

40 dakika önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Döşemealtı halkının istikrardan yana tercihini yaptığını, geçen 5 yılda olduğu gibi yeni dönemde de hizmet yarışının devam edeceğini söyledi.

Başkan Genç,
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Döşemealtı halkının istikrardan yana tercihini yaptığını, geçen 5 yılda olduğu gibi yeni dönemde de hizmet yarışının devam edeceğini söyledi.

Yerel Seçimler nedeniyle geçen Pazar günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde de vatandaşlar sandık başına gitti. Toplam 4 adayın yarıştığı seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48,77 ile Mimar Turgay Genç kazandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "İlçemizi Antalya'nın yeni markası yapma hedefiyle geçen dönem 5 yılda 100'ün üzerinde projeyi kendi öz kaynaklarımızla tamamlayıp halkımızın hizmetine açtık. Mesai arkadaşlarımla birlikte Döşemealtı'nda, Antalya'da hatta Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdik. Yeni dönemde de aynı azim, aynı gayret ve samimiyetle çalışarak bölgemizin gelişimine, halkımızın refahına ve mutluluğuna katkı da bulunmaya devam edeceğim" dedi.

Başkan Genç sözlerine şöyle devam etti, "Her zaman yanımda olan partim Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimine, ittifak ortağımız İYİ Parti ve Yönetimine, oy veren yada vermeyen tüm vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik bir ortamda halkımızın dediği oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:37 Kaynak: İHA

Antalya, Turgay Genç, Döşemealtı, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı Son Dakika! Anadolu Ajansı Verileri Güncelledi! Ekrem İmamoğlu 23 Bin 836 Oyla Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:17:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Genç, "Halkımızın Dediği Oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]